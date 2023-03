L'appuntamento con la sesta puntata di Resta con me non è in programma domenica 26 marzo, bensì lunedì 27 marzo sempre su Rai 1.

La serie tv che vede protagonista Francesco Arca cambia giorno di programmazione in vista di questo gran finale della prima serie che sembra aver fatto breccia nel cuore degli spettatori della rete ammiraglia, registrando picchi di share che arrivano a toccare anche il 25% durante la messa in onda televisiva.

Cambio programmazione per la sesta puntata di Resta con me su Rai 1

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione di Resta con me rivelano che domenica 26 marzo non ci sarà il consueto appuntamento con la fiction nel prime time di Rai 1.

La prima serata della rete, infatti, sarà occupata dal match della Nazionale italiana di calcio, il quale porterà a un cambio palinsesto.

La fiction, quindi, non sarà in onda di domenica ma slitterà a lunedì 27 marzo, quando è prevista la regolare messa in onda della sesta puntata in prima visione assoluta.

Anticipazioni sesta puntata Resta con me del 27 marzo: Alessandro cede con Linda

Le anticipazioni su Resta con me rivelano che Alessandro finirà per cedere alla corte di Linda e i due si lasceranno andare così alla passione. In questo modo l’uomo tradirà Paola.

La donna, all’oscuro del tradimento di Alessandro, si ritroverà ad avere a che fare con Cristiana, la mamma tossicodipendente del piccolo Diego.

Il sospetto è che la donna voglia riavere di nuovo l’affidamento del bambino e in tal caso portarlo via a Paola, che ha avviato le pratiche dell’adozione assieme ad Alessandro.

Intanto, resta da capire l’evolversi del rapporto tra Paola e il suo collega.

E poi ancora le anticipazioni su questa sesta puntata di Resta con me del 27 marzo, rivelano che ci sarà spazio anche per l’arresto della donna a capo della banda della lancia termica.

E così, anche questo nuovo appuntamento con Resta con me con Francesco Arca si preannuncia decisamente densa di colpi di scena e sorprese per tutti gli appassionati che, in queste settimane, si sono affezionati alle vicende di Alessandro e Paola.

La Rai 'tace' su una seconda stagione di Resta con me con Francesco Arca

Gli ascolti testimoniano che, la prima stagione di questa nuova fiction, ha saputo far breccia nel cuore del pubblico della rete ammiraglia Rai.

Al momento, però, nonostante i buoni ascolti (la media attuale è di oltre tre milioni e mezzo di fedelissimi a settimana), la Rai non si è ancora espressa sul futuro della serie televisiva.

Ad oggi, infatti, non ci sono conferme e notizie certe su quello che sarà il destino della fiction e su una ipotetica seconda serie della fiction da mandare in onda nel corso della prossima stagione televisiva della rete Rai.