Lo stilista Roberto Cavalli è diventato padre a 82 anni per la sesta volta. Il bimbo è nato dall'unione tra lo stilista e la modella Sandra Nilsson, di 45 anni più giovane. Sono più di quindici anni che la coppia è legata sentimentalmente. Cavalli ha annunciato il lieto evento sui social scatenando il mondo del gossip. Ha dichiarato di aver chiamato il piccolo Giorgio, proprio come sua padre. Roberto ha dichiarato: "La vita è stata generosa con me, mi ha ricompensato di tutto".

Gli altri figli di Roberto Cavalli

Roberto Cavalli è diventato papà per la sesta volta.

Lo stilista ha infatti altri figli dalle sue precedenti relazioni. Roberto è infatti padre anche di Cristiana e Tommaso, avuti dal suo primo matrimonio con Silvanella Giannoni. I due si sono sposati nel 1964, per poi dirsi addio dieci anni dopo. Nel 1980 Roberto si è poi sposato in seconde nozze con l'austriaca Eva Duringer, di professione modella e divenuta in seguito sua collaboratrice nella casa di moda. Da lei l'imprenditore avuto Rachele, Daniel e Robin. Tutti e cinque i primi figli di Roberto hanno raggiunto l'età adulta. L'arrivo del sesto figlio è un ritorno alla giovinezza per l'82enne, che coincide anche con una rinascita professionale. Dopo un periodo di crisi risalente al 2016, il brand creativo di Roberto Cavalli è finalmente tornato in auge, con Fausto Puglisi in qualità di direttore creativo.

Una fase calante, quella vissuta negli anni precedenti, che aveva portato al licenziamento di più di duecento dipendenti.

La love story tra lo stilista e Sandra Nilsson

La storia d'amore tra Roberto Cavalli e Sandra Nilsson va avanti da oltre quindici anni e per loro la differenza d'età non è mai stato un ostacolo. Se Roberto ha 82 anni, Sandra ne ha 37.

Nonostante l'imprenditore e la modella stiano insieme da parecchio tempo, ancora non si sono sposati. La 37enne è diventata mamma per la prima volta. Originaria della Svezia, Sandra ha iniziato a lavorare nel mondo della moda a soli 14 anni; al suo tempo era stata infatti notata da un talent scout di un'agenzia di modelle e da lì è iniziata la sua avventura nel mondo della moda.

Sandra vanta la vittoria a diversi concorsi di bellezza. Il suo primo premio vinto è stato Miss Salming, in seguito ne sono seguiti altri: Miss World Bikini, Miss Siren e Miss Hawaiian. Ma sicuramente il titolo più prestigioso è arrivato nel 2006 quando è stata eletta come donna svedese più bella. Nel 2008 è invece apparsa sulla copertina di Playboy. Nel 2015 Roberto le ha regalato l'isola svedese di Stora Rullingen come pegno d'amore, l'isola in questione ha un valore di quasi due milioni di euro.

Ha chiamato il piccolo come il nonno

Roberto Cavalli ha dato al figlioletto il nome di suo padre, Giorgio. Lo stilista e imprenditore creativo ha raccontato che suo padre morì fucilato dai nazisti durante la strage di Cavriglia nel 1944, quando lui aveva soltanto 4 anni. Un vero e proprio trauma per Roberto, che gli impedì di parlare fino all'età di 18 anni.