Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera italiana Il Paradiso delle signore, incentrata sulla vita e gli amori di alcuni frequentatori di un centro commerciale di Milano. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 27 al 31 marzo 2023, tutti i giorni su Rai 1 a partire dalle ore 16:05.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla collezione degli abiti di Maria, sul litigio fra Adelaide e Marcello, sulla riappacificazione fra la contessa e Matilde, sulla scoperta che Veronica farà su Ezio e Gloria e sul ritorno di Marco Sant'Erasmo.

Gloria vuole lasciare Milano

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore segnalano che Vittorio e Roberto leggeranno le recensioni degli abiti da sposa di Maria che non saranno quelli che si aspettavano. Francesco noterà la preoccupazione di Maria per gli articoli poco lusinghieri sulla sua collezione e desisterà dal raccontarle ciò che ha scoperto su Vito. Gloria annuncerà di essere in partenza per gli Stati Uniti la settimana seguente. Ludovica racconterà a Marcello di aver saputo che lui ha una relazione con Adelaide. A quel punto, il giovane si arrabbierà con quest'ultima per non essere stata abbastanza discreta sulla loro storia. Dopo essersi riappacificata con Matilde, la contessa le confiderà che i sentimenti che prova per Marcello stanno crescendo sempre più.

Nel frattempo, Ludovica ammetterà di essere gelosa del suo ex.

Gemma vuole sposare Roberto

Matilde e Tancredi saranno occupati a progettare il loro nuovo magazzino per poi litigare a causa di Vittorio. Quest'ultimo scoprirà di avere bisogno della collega per proseguire i suoi affari oltre Manica. Elvira si arrabbierà con Salvo quando verrà a sapere che quest'ultimo ha evitato di proposito il suo esame di guida.

Alfredo lo verrà a sapere e chiederà aiuto ad Irene per farli riappacificare. Più tardi, Elvira perdonerà Salvo a patto che quest'ultimo l'aiuti con le guide. Veronica inizia a sospettare che Ezio e Gloria abbiano una relazione, scoprendolo poco dopo. A quel punto, la donna ricatterà la Moreau, chiedendole di concludere la sua storia con il marito.

Adelaide tenterà di riappacificarsi con Marcello ma non sarà così facile come si aspettava. Dopo aver scoperto alcune cose su Vito, Francesco lo affronterà e gli chiederà spiegazioni.

Convinta di non potere mai avere Marco, Gemma mediterà di accettare la proposta di matrimonio di Roberto. Veronica si opporrà, ma Ezio si offrirà di invitare l'uomo a cena per conoscerlo meglio. Le cose si complicheranno quando Marco ritornerà improvvisamente a Milano. Vito deciderà di rivelare la sua storia a Maria ma lei finirà per scoprirla nel peggiore dei modi.