Christoph avrà bisogno del sostegno degli altri Saalfeld per la creazione di una catena di hotel esclusivi. Il padre di Tim, dopo che Werner e Robert rifiuteranno la prima proposta, deciderà di ricattare l'anziano albergatore, così quest'ultimo si vedrà costretto a cedere le sue quote del Fürstenhof al figlio. La vita di Josie, inoltre, verrà stravolta dall'arrivo in città di mamma Yvonne, in quanto l'aspirante cuoca non ci metterà molto a comprendere che il genitore non le starà facendo una visita di piacere.

Verrà alla luce, infine, che Yvonne è giunta a Bichlheim con l'intento di convolare a nozze con un uomo ricco.

Christoph ricatterà Werner, così l'anziano albergatore cederà le sue quote a Robert

Le anticipazioni bavaresi di Sturm der Liebe rivelano che Christoph si metterà in testa di creare la Fürstenhof International, una catena internazionale di hotel esclusivi, ma per la realizzazione della stessa avrà bisogno di trovare un accordo con gli altri Saalfeld.

A fronte di ciò, Christoph proporrà a Robert e Werner di dargli il 10% della nuova catena di hotel che andrà a formare in cambio del 5% delle loro quote del Fürstenhof. Conoscendo il socio, i due uomini rifiuteranno l'offerta, così Christoph passerà alle maniere forti, soprattutto quando scoprirà che Werner ha ottenuto in maniera illecita l'inserimento del Fürstenhof nella lista dei 500 migliori hotel internazionali.

Carta che il padre di Tim userà per ricattare l'anziano albergatore, minacciandolo di far emergere lo scandalo se non avesse ceduto le sue quote dell'hotel al figlio Robert. Ed è proprio ciò che si vedrà costretto a fare Werner per mantenere impeccabile la propria nomea d'albergatore.

Yvonne arriverà a Bichlheim con l'intento di sposare un uomo ricco

Le trame tedesche di Tempesta d'amore anticipano che al cospetto di Josie si paleserà d'improvviso sua mamma Yvonne, ma l'assistente di André non ci metterà granché a comprendere che il genitore è arrivato in città per qualche altro scopo ben lontano da una semplice visita alla figlia.

La signora Klee, come le è spesso capitato in passato, sarà subito preda di parecchi spasimanti, tra i quali spiccherà Konopka. Alla fine emergerà che i sospetti di Josie erano ben fondati, difatti Yvonne arriverà a Bichlheim con l'intento di sposare un uomo ricco, in grado di aiutarla a risanare i suoi debiti pregressi. A tal proposito, Yvonne si concentrerà su Erik ma ben presto dovrà virare altrove.