Le anticipazioni di Tempesta d’amore riguardanti le puntate programmate per la settimana che va da lunedì 7 febbraio a venerdì 3 marzo, annunciano grandi svolte nella vita di alcuni personaggi più seguiti dagli appassionati della longeva soap bavarese. Robert Saalfeld e Cornelia Holle avranno un confronto di natura sentimentale, mentre Christoph Saalfeld farà di tutto per spingere Werner a firmare l’accordo con gli hotel spagnoli. Arriverà addirittura a minacciarlo, ma l’anziano Saalfeld studierà un piano perfetto per non farsi sottomettere da Christoph.

Anticipazioni italiane di Tempesta d'amore: Robert fa una promessa a Cornelia

Per Robert e Cornelia arriverà il momento del confronto di natura sentimentale. Durante la conversazione, l’ex rampollo della famiglia Saalfeld prometterà alla sua ex fidanzata che non ficcherà più il naso nella sua vita personale. Successivamente, Cornelia raggiungerà Erik e trascorrerà una spensierata giornata in barca con lui. Quando il cielo sarà illuminato dalla Luna, i due si ritroveranno a bere una birra in un locale. Sulle note di una bella canzone, Cornelia ed Erik si lasceranno andare in un ballo sensuale e finiranno anche per scambiarsi un appassionante bacio. Josie entrerà nell’ufficio di Paul con un vassoio di dolci, ma non lo troverà.

E così deciderà di lasciarli sulla scrivania con un biglietto. Proprio in quel proprio sopraggiungerà Constanze che le chiederà maggiori spiegazioni. Durante la conversazione, la giovane von Thalheim lascerà senza parole la sua rivale in amore, affermando di essere al corrente dei sentimenti che Josie nutre per Paul.

Josie prende le distanze da Paul

Josie avrà difficoltà a togliere dalla testa il suo ultimo incontro con Constanze e deciderà di vedere il meno possibile l’uomo che ama. Inoltre, la ragazza apparirà visibilmente preoccupata per l’inaspettato arrivo della madre Yvonne. In compenso, i macaron preparati da Josie ottengono ottime recensioni e anche lo chef André la riempirà di complimenti.

Questa cosa farà aumentare l'autostima di Josie, la quale inizierà a sentirsi finalmente realizzata nel fare ciò che ha sempre desiderato.

Christoph minaccia Werner: Tempesta d'amore, trame puntate al 3 marzo

Nelle prossime puntate della diciannovesima stagione di Tempesta d’amore, Michael, André e Max decideranno di frequentare un corso di crescita personale ispirato al libro ‘In cammino verso se stessi’. Christoph, intanto, cercherà di spingere Werner a firmare subito il contratto con gli hotel spagnoli. Il nemico numero uno di Ariane, però, perderà la pazienza e arriverà persino a ricattare il padre di Robert, minacciando di rendere pubblica la tangente che l’anziano ha pagato alla signora Schuber.

Tuttavia, Werner non si farà schiacciare da questa minaccia perché ha in mente altri piani.

Spoiler Tempesta d'amore dal 27 febbraio al 3 marzo: Yvonne affronta Erik

Subito dopo l’ultima accesa conversazione con Christoph, Werner confesserà a Robert tutta la verità e deciderà di cedergli le sue quote. In questo modo, l’anziano Saalfeld non darà la soddisfazione a Christoph di raggiungere i suoi scopi, nemmeno questa volta. Dopo aver saputo ciò che ha fatto Werner, Christoph si renderà conto che l’accordo con gli hotel spagnoli è a rischio e che non potrà ottenere ciò che vuole. Nel frattempo, Max, Michael e André si troveranno nei boschi per seguire il corso di crescita personale e qui faranno la conoscenza di Nico, una donna affascinante di cui Vanessa sembra essere gelosa. Yvonne affronterà Erik e gli chiederà insistentemente dei soldi. L’uomo, convinto che Josie sia la complice di sua madre, perderà le staffe.