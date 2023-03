Una nuova registrazione di Uomini e donne è in programma lunedì 6 marzo. Maria De Filippi dopo un periodo di stop riprenderà in mano anche le redini del seguitissimo talk show dei sentimenti di Canale 5 che, in questi giorni, è stato sospeso dalla programmazione Mediaset.

La registrazione prevista questo lunedì pomeriggio si preannuncia densa di colpi di scena ed emozioni, dato che al centro dell'attenzione ci sarà la scelta finale di Federico Nicotera.

La scelta finale di Federico: registrazione Uomini e donne 6 marzo

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la registrazione di Uomini e donne del 6 marzo 2023, rivelano che per il giovane Federico arriverà il momento di confessare il nome della ragazza con la quale ha intenzione di costruire un futuro fuori dallo studio del talk show di Canale 5.

Due le pretendenti che sono arrivate all'epilogo di questa avventura: trattasi di Alice e Carola che, pur essendo estremamente differenti l'una dall'altra, hanno saputo far breccia nel cuore del tronista romano.

Ebbene, lunedì 6 marzo ci sarà la tanto attesa scelta finale che metterà la parola fine al percorso di Federico: chi riuscirà ad avere la meglio tra le due pretendenti in lizza?

Federico Nicotera diviso tra Alice e Carola per la scelta finale a U&D

Al momento, gli spettatori e fan social della trasmissione di Maria De Filippi, sembrano essere proiettati maggiormente verso Carola che, proprio nel corso delle prossime puntate che saranno trasmesse su Canale 5, si lascerà andare ad una importante dichiarazione d'amore nei confronti del tronista.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione per Federico, nel corso della prossima registrazione di Uomini e donne del 6 marzo, potrebbe esserci spazio anche per il ritorno in studio di un altro volto storico della trasmissione.

Dopo il ritorno di Pamela, questa volta potrebbe riaffacciarsi in studio Barbara De Santi, tra le dame più amate e al tempo stesso discusse della stori del trono over.

Barbara De Santi torna in studio nella registrazione di U&D del 6 marzo?

In queste ore, infatti, Barbara ha postato delle stories sul suo profilo social in cui annuncia di essere tornata a Roma a distanza di anni dalla sua ultima trasferta nella Capitale e parla di sorprese che presto avrebbe mostrato ai suoi numerosi fan.

Non si esclude quindi, che l'ex dama di Uomini e donne possa rimettersi in gioco nuovamente nel cast del trono over, per la gioia dei tantissimi fan social che desiderano rivederla in quello studio.

Sarà davvero così? Assisteremo a questo ritorno "illustre" dopo l'addio di Ida Platano? Lo scopriremo nel corso della prossima registrazione di questa fortunatissima edizione del talk show Mediaset condotto da Maria De Filippi.