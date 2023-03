Tempesta d'amore va in onda ogni giorno alle ore 20 su Rete 4 e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le anticipazioni tedesche di Sturm der Liebe raccontano che Valentina tornerà a Bichlheim nel tentativo di rifarsi una vita dopo essere stata lasciata dal partner e, per riuscire in tale intento, inizierà un tirocinio in ospedale, finendo però per invaghirsi del primario Michael. La giovane Saalfeld, inoltre, sarà la sfortunata protagonista di un grave incidente nel quale saranno coinvolte anche le sorelle Vroni ed Eleni. Ancora sotto shock, Valentina dovrà prendersi cura di Vanessa in stato interessante quando avrà un malore, quindi la figlia di Robert somministrerà, senza rendersene conto, alla stessa un pericoloso farmaco per donne incinte.

Michael, Max e André decideranno di iniziare un corso di sopravvivenza, ma il fitness trainer scomparirà misteriosamente nel bosco.

Valentina somministrerà un pericoloso farmaco a Vanessa perché ancora profondamente turbata dall'incidente subito

Gli spoiler bavaresi di Tempesta d'amore anticipano che l'arrivo di Valentina in quel di Bichlheim sarà legato alla voglia della ragazza di ricostruirsi una vita dopo essersi lasciata col fidanzato.

La figlia di Robert, quindi, si getterà in ciò che la coinvolge maggiormente, per questo inizierà un tirocinio in clinica che la porterà a lavorare a stretto contatto con Michael. Non ci vorrà molto prima che la giovane Saalfed inizi a provare dei profondi sentimenti per il primario, ma tal relazione non potrà avere luogo per due motivi su tutti: Michael la vedrà come una figlia e, inoltre, tra il dottore e Robert c'è una grande amicizia.

Valentina, successivamente, avrà un grave incidente assieme alle sorelle Vroni ed Eleni, tragedia sfiorata che influirà poco positivamente sulla lucidità mentale che la ragazza volgerà sul piano professionale.

Quando, difatti, Vanessa in stato interessante avrà un malore, Valentina cercherà di occuparsi della schermitrice somministrandole, a causa dello shock figlio dell'incidente avuto, un farmaco pericoloso per donne in gravidanza.

Max si perderà nel bosco

Michael e André, nelle prossime puntate di Tempesta d'amore, decideranno di iscriversi a un corso di sopravvivenza guidato da un'affascinante ragazza di nome Nico. In quanto appassionato di sport e natura, Max deciderà anch'esso di prendervi parte.

Durante il workshop, Konopka cercherà di fare il furbo portandosi dietro delle prelibatezze culinarie ma dovrà farne a meno dopo che Nico lo smaschererà, mentre il personal trainer sembrerà dimostrarsi all'altezza del corso di sopravvivenza.

Max, al contrario di come apparirà agli occhi di André e Michael, trascorrerà una nottata in preda agli incubi a causa di alcuni rumori degli animali. Il mattino seguente, infine, di Richter non vi sarà traccia, in quanto il ragazzo sarà scomparso nel bosco.