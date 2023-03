Nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, Züleyha taccerà Behice di aver ucciso Hünkar e lo farà davanti a tutti. La ragazza avrà le prove, sa che la donna ha anche ucciso i suoi due primi mariti a Istanbul. Müjgan avrà modo di visionare questi documenti e si renderà conto di un'altra cosa: oltre al fatto che sua zia è un'assassina, il padre Behzat l'ha aiutata a nascondere i suoi crimini.

Viene alla luce la verità sul delitto di Hünkar

Grazie all'investigatore privato Züleyha riuscirà a recuperare da Istanbul alcune carte che attestano che Behice ha ucciso i suoi due primi mariti.

Non è stata incriminata perché Behzat l'ha aiutata a nascondere i crimini che ha commesso: visto che era un medico, aveva attestato che i due uomini fossero morti a causa di un attacco di cuore.

Inoltre riusciranno a trovare l'arma con cui è stata uccisa Hünkar e in più Sevda ha scoperto che il giorno che la donna è stata uccisa Behice è stata a casa sua e ha provato a incastrarla lasciando nella sua dimora i gioielli di Hünkar.

Le accuse di Züleyha contro Behice

Con le prove in mano Züleyha affronterà Behice davanti a tutti e l'accuserà dell'omicidio. Behice, sicura di sé, le dirà che non ha le prove di ciò che dice, invece Züleyha le mostrerà i documenti uno per uno. Behice impallidirà e proprio in quel momento arriverà anche Müjgan.

Züleyha incolperà anche quest'ultima di aver coperto la zia, proprio come ha fatto suo padre. Müjgan chiederà alla zia se ciò che sta dicendo Züleyha è vero, ma Behice continuerà a negare tutto. Züleyha le suggerirà di costituirsi alla polizia, anche perché se Demir dovesse scoprire tutto potrebbe anche ucciderla. Behice scapperà, lasciando Müjgan turbata.

Behice ruba la macchina di Müjgan e scappa

Müjgan rimarrà di sasso quando scoprirà che la zia potrebbe essere un'assassina e che suo padre è stato corrotto. Mentre sarà in ospedale esaminerà attentamente i documenti di Züleyha e avrà modo di rendersi conto che la giovane sta dicendo la verità.

Delusa dal comportamento della zia vorrà parlarle subito: ha bisogno di alcune spiegazioni.

Ümit la vedrà e si preoccuperà delle sue condizioni. Proverà a chiederle che cosa sta succedendo, ma con fare nervoso non le darà alcuna risposta, anche perché non vorrà avere a che fare con Ümit.

Müjgan uscirà dall'ospedale e andrà nel parcheggio a prendere la macchina, ma si renderà conto che è scomparsa. Qualcuno gliel'ha rubata, infatti per terra ci sono i pezzi del finestrino andato in frantumi. Una guardia dell'ospedale le dirà che è stata Behice a prendere l'auto: Müjgan non riuscirà a crederci, le ha preso l'auto per scappare. Come andrà a finire questa vicenda?