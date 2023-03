Ci sono fiori d'arancio in arrivo nelle nuove puntate di Terra Amara in onda su Canale 5. Finalmente, dopo tante tribolazioni, Gülten e Çetin convoleranno a nozze: sarà Züleyha a sposarli con rito civile. I due giovani, in realtà, si sarebbero dovuti sposare insieme a Züleyha e Yilmaz, ma la morte prematura di quest'ultimo ha mandato in frantumi tutti i loro piani. Ad accompagnare Gülten all'altare ci sarà un tanto emozionato Gaffur.

Züleyha diventa la nuova padrona di Villa Yaman

Züleyha farà fatica a riprendersi dopo la morte di Hünkar e Yilmaz.

Non riuscirà ad accettare il fatto che non ci siano più, ma poco a poco si farà forza e andrà avanti. La sua nuova vita avrà delle solide basi: i suoi due figli, Adnan e Leyla. Tuttavia sarà circondata anche dall'affetto di Saniye, Gülten, Fadik e Sevda.

Züleyha, dopo la morte di Yilmaz, tornerà a vivere a Villa Yaman e ne diventerà la nuova padrona: non solo gestirà la villa, ma si occuperà anche delle terre e dei relativi lavoratori. Saniye sarà contenta di vedere Züleyha al comando, e le piacerà il suo modo di fare bello, generoso e paziente.

Züleyha si presenta ai dipendenti della tenuta

Züleyha farà un discorso di presentazione a tutti i dipendenti. Oltre a dire che si prenderà carico di tutto quello che succederà nella tenuta e nelle terre, annuncerà che ben presto celebrerà i suoi primi matrimoni: il primo a svolgersi sarà quello di Gülten e Çetin.

Oltre a questo, tutte le tradizioni di Hünkar Yaman verranno portate avanti di anno in anno e chi vorrà sposarsi dovrà rivolgersi a lei.

Le coppie di Çukurova in fila per sposarsi

Dopo l'annuncio di Züleyha tante coppie, giovani e meno giovani, chiederanno la possibilità di celebrare il proprio matrimonio civile e si metteranno in fila per scegliere la data preferita.

Züleyha, però, deciderà che si svolgeranno tutti lo stesso giorno e sarà lei a celebrare il rito civile.

A ogni modo per lei non tutti i riti saranno uguali: sarà particolarmente felice di unire in matrimonio Gülten e Çetin. Ormai è tutto pronto per le nozze e la coppia non vede l'ora di sposarsi, visto che è da tempo che desiderano farlo.

In realtà la coppia avrebbe voluto sposarsi insieme a Züleyha e Yilmaz, ma la morte prematura del giovane ha fatto svanire nel nulla tutti i loro progetti.

Saniye e Gaffur emozionati per Gülten

Dopo una lunga attesa arriverà il giorno del matrimonio tra Gülten e Çetin. La ragazza si preparerà al grande evento insieme alle sue amiche e Saniye, che sarà molto contenta di vedere finalmente la cognata con l'abito da sposa.

Anche Gaffur sarà emozionato all'idea di accompagnare la sorella all'altare e davanti a lei non potrà fare a meno di piangere.