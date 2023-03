Maria De Filippi sarebbe pronta a rivoluzionare e cambiare il cast di Uomini e donne, la popolarissima trasmissione del primo pomeriggio di Canale 5, in onda con grande successo dalle 14:45 alle 16:00 circa.

Alcuni volti noti del trono over, infatti, pare che rischierebbero di essere mandati via dal cast del talk show: tra questi spicca il nome del cavaliere pugliese, Riccardo Guarnieri, reduce dalla chiusura della sua relazione con la dama Gloria, che scelse di abbandonare la trasmissione.

Maria De Filippi potrebbe dimezzare il cast di Uomini e donne over

Nel dettaglio, Maria De Filippi potrebbe apportare delle modifiche al cast della trasmissione Uomini e donne e, in particolar modo, potrebbe decidere di rivoluzionare e dimezzare il parterre del trono over.

Alcune dame e cavalieri che affollano lo studio del talk show pomeridiano di Canale 5 rischierebbero di essere mandati via dallo show.

Tra i nomi in bilico figura quello di Riccardo Guarnieri che ormai da svariati anni fa parte del cast fisso della trasmissione, ma non riesce mai a trovare la sua anima gemella.

Chi rischia di essere mandato via dal cast di Uomini e donne: Riccardo in bilico

In bilico ci sarebbe anche Armando Incarnato, un altro volto fisso del talk show, ultimamente bersagliato da Gianni Sperti per il suo modo di fare inconcludente con le dame.

Un altro nome a rischio uscita è quello della dama Roberta Di Padua, anche lei sempre alla ricerca di un principe azzurro che non arriva mai.

Nel caso in cui tali indiscrezioni dovessero trovare confermare, la padrona di casa di Uomini e donne accoglierebbe la richiesta dei tantissimi fan social del programma che, da tempo, chiedono un restyling e una rivoluzione nel parterre over.

Situazione differente per Gemma: nonostante la sua presenza in studio da oltre un decennio, non sarebbe in bilico e quindi a rischio uscita dal cast della trasmissione del primo pomeriggio.

Gemma non rischia l'uscita di scena da Uomini e donne: la dama fa volare gli ascolti del talk show

Il suo nome non compare in quello della lista di protagonisti del trono over che potrebbero essere "rottamati" per volere della conduttrice del talk show.

Del resto, gli ascolti delle puntate di Uomini e donne dedicate alle puntate di Gemma, parlano chiaro: la puntata di lunedì pomeriggio, incentrata interamente sulle vicende della dama torinese e del cavaliere Silvio, ha registrato uno degli ascolti più alti della stagione con ben 2,9 milioni di fedelissimi in daytime e uno share che ha sfiorato il 29%.

Insomma, Gemma Galgani continua ad essere una "gallina dalle uova d'oro" per la trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, in grado di appassionare sempre il pubblico con le sue tormentate vicende sentimentali, che sembrano non portare mai ad un risvolto positivo.