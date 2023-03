Nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, Hatip perderà la vita. Sarà Gaffur a ucciderlo accidentalmente, dopo aver scoperto che è stato lui a porre fine alla vita di Çengaver.

Gaffur e la trappola di Hatip

Gaffur, nelle puntate già andate in onda di Terra amara, ha iniziato una strana collaborazione con Hatip. Tutto ha preso il via il giorno che Hünkar gli ha dato una missione importante da compiere: recuperare i soldi che le devono tre uomini. Si trattava di una somma molto grossa, per questo gli ha anche detto di farsi accompagnare da qualcuno, per evitare che lo derubassero, ma Gaffur non le ha dato retta.

È andato da solo e lungo la strada ha incontrato Hatip, che l'ha invitato a una grigliata. Successivamente è andato a recuperare i soldi di Hünkar, ma nella strada di ritorno non si è sentito molto bene: alla grigliata con Hatip ha bevuto troppo, così si è fermato per prendere una boccata d'aria.

Sceso dall'auto degli uomini l'hanno aggredito e derubato. In pieno panico è andato da Hatip, che gli ha fatto un prestito per dare i soldi a Hünkar. Gaffur, però, era all'oscuro del fatto che fosse caduto nella trappola di Hatip e che sono stati i suoi uomini a prendergli i soldi.

Gaffur scopre che Hatip ha ucciso Çengaver

Nelle prossime puntate la polizia cercherà ancora l'assassino di Çengaver. Hatip, colpevole del delitto, pagherà Rashid per tacere, ma il ragazzo è interessato a Fadik e andrà a Villa Yaman per vederla.

In quel momento arriverà anche Gaffur per chiedere a Fadik un'altra fetta di torta.

Avrà modo di parlare con Rashid, che gli dirà di essere andato nella foresta per buttare un'arma che Hatip ha usato per sparare qualcuno. Gaffur gli chiederà chi ha sparato e sarà in quel momento che Rashid gli confesserà che Hatip ha ucciso Çengaver.

Così Gaffur escogiterà un piano per vendicarsi di Hatip: ormai anche lui lo tiene in trappola.

Gaffur uccide Hatip

Gaffur inizierà a ricattare Hatip e gli invierà una lettera anonima in cui gli chiederà di consegnargli una grossa somma di denaro in un luogo prestabilito. Intanto Naciye scoprirà che Hatip vuole chiederle il divorzio per stare con Sermin, così per vendetta lo denuncerà alle autorità per l'omicidio di Çengaver.

La polizia emetterà un mandato d'arresto, ma Hatip ancora non lo saprà e quello stesso giorno, a tarda sera, porterà i soldi nel luogo indicatoda Gaffur nella lettera anonima. Dopo aver messo i soldi si nasconderà dietro un albero: vorrà sapere chi lo sta ricattando. Pochi istanti dopo scoprirà che è Gaffur e non esiterà ad affrontarlo.

Inizieranno a discutere e Hatip punterà un'arma contro Gaffur, ma a causa di una colluttazione sarà Gaffur a uccidere Hatip per sbaglio e tutto davanti agli occhi di Sermin.