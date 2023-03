Gianni Sperti tiene banco sui social dopo una serie di like a foto piccanti che non sono passate inosservate tra i fan di Uomini e donne.

In queste ore, l'opinionista della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi, ha catalizzato l'attenzione degli utenti su Twitter, molti dei quali si sono accorti dei "mi piace" che Gianni ha lasciato a una serie di foto "audaci" di un ragazzo dal fisico particolarmente curato.

I like di Gianni Sperti a foto piccanti 'spiazzano' i fan dell'opinionista di Uomini e donne

Nel dettaglio, Gianni Sperti si è ritrovato al centro dell'attenzione tra i fan Twitter, dopo che qualcuno ha notato una serie di like a foto piccanti che il celebre opinionista ha messo ad un ragazzo.

"Ma cosa vogliono dire questi like di Gianni? Indaghiamo subito", ha scritto un commentatore sui social sperando di poter ricevere risposta dall'opinionista del talk show Mediaset che, tuttavia, su Twitter non è sempre particolarmente attivo e pronto a rispondere.

Blasting News ha contattato in esclusiva Gianni Sperti per metterlo al corrente di quanto stesse accadendo su Twitter: l'opinionista del talk show non si è fatto problemi a far chiarezza.

'È un mio amico personal trainer', Gianni Sperti replica dopo i like a foto piccanti sui social

'I like a quelle foto piccanti? Sì, è un mio amico personal trainer. Non ho nessun problema", ha dichiarato Gianni Sperti in esclusiva a Blasting News.

Insomma, l'opinionista di Uomini e donne ha così messo a tacere la curiosità dei fan precisando che si tratta solo di un amico, col quale si scambia dei like social.

Intanto, all'interno dello studio di Uomini e donne, Gianni Sperti si è ritrovato protagonista di una situazione legata alla dama Desdemona, che è stata prontamente cacciata dallo studio.

Gianni e Armando smascherano la dama Desdemona a Uomini e donne: Maria la caccia via

Complice una segnalazione riportata in trasmissione da Armando Incarnato, Gianni si è scagliato contro la dama del trono over: avendo avuto modo di ascoltare le conversazioni che mettevano nei guai la dama del trono over, l'opinionista del talk show pomeridiano di Maria De Filippi non si è fatto problemi a metterla alle strette.

A quel punto, la conduttrice di Uomini e donne non ha trovato altra soluzione se non quella di cacciare la dama dallo studio della trasmissione di Canale 5.

Intanto, però, Desdemona è passata all'attacco sui social e in queste ore ha fatto sapere che potrebbe passare alle vie legali nei confronti di Gianni e Armando, dopo quanto è accaduto in studio del talk show di Maria De Filippi, seguito anche ieri da una media di oltre 2, 8 milioni di spettatori e picchi del 32% di share durante la messa in onda.