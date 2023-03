Antonella Fiordelisi continua a essere al centro delle cronache di gossip anche dopo l'uscita dal Grande Fratello Vip 7. L'ex gieffina è recentemente intervenuta al talk social "Casa Chi" e ha confidato di non voler mantenere rapporti con diversi degli ex inquilini della casa. Nel dettaglio Antonella ha spiegato che anche Edoardo Donnamaria è rimasto male per alcune affermazioni fatte da Tavassi.

Antonella parla dei dubbi che Edoardo nutre su Tavassi

Nel corso di un'intervista rilasciata a "Casa Chi", Antonella ha confidato che alcuni ex compagni d'avventura del Grande Fratello Vip 7 non vorrebbe vederli neanche per un caffè, anche perché all'interno della casa di Cinecittà ha visto molta indifferenza quando stava male per Edoardo Donnamaria: secondo lei alcuni coinquilini erano felici di vederla soffrire per amore.

Poi Antonella ha aggiunto che anche Edoardo ha iniziato a dubitare di alcuni amici: "Noi non vogliamo avere amici che mancano di rispetto in questo modo. Come Micol o Tavassi".

L'influencer ha confidato: "Lui sta esagerando. Edoardo ci è rimasto male, a dire il vero. Gli vuole bene e stanotte sentire Tavassi dire che ‘a Edoardo conviene stare con Antonella’ e simili, non è stato carino".

Nonostante tutto, Antonella è convinta che al termine del Grande Fratello Vip 7 il suo fidanzato avrà modo di chiarire con Tavassi poiché comunque i due sono molto legati.

I concorrenti che continueranno a frequentare i 'Donnalisi'

A "Casa Chi", Antonella Fiordelisi ha inoltre spiegato che lei e Edoardo Donnamaria vorrebbero invece continuare a frequentare i vari Nikita Pelizon, Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi e Matteo Diamante.

Per quanto riguarda Antonino Spinalbese, invece Antonella ha affermato: "Per rispetto di Edoardo, dato che hanno discusso e avuto incomprensioni, non penso lo vedrò mai da sola. Se a Edoardo andrà lo vedremo insieme e faremo un’uscita a tre per un caffè".

Antonella e Edoardo: la relazione a gonfie vele

La relazione tra Antonella e Edoardo prosegue a gonfie vele.

La coppia fuori ha trascorso alcuni giorni a Roma, nella casa di lui. Successivamente hanno raggiunto Milano, dove la ragazza ha una casa. Inoltre la coppia si è concessa anche alcuni book fotografici.

Inoltre Antonella e Edoardo hanno avuto modo di conoscere meglio le rispettive famiglie e in particolare Antonella ha conosciuto anche la nonna di Donnamaria.