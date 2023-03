La soap opera turca Terra Amara continua a fare compagnia ai telespettatori di Canale 5. Nel corso delle prossime puntate si assisterà all’ennesimo scontro tra Mujgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova) e Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek). La dottoressa avrà un nuovo attacco di gelosia quando sorprenderà la sua rivale in procinto di allattare il suo bambino Kerem Ali. Zuleyha vorrà soltanto aiutare Yilmaz in un momento di difficoltà.

Trame turche, Terra amara: Mujgan tiene il figlio distante da Yilmaz

Nei nuovi episodi della telenovela, in onda su Canale 5, l’instabilità mentale di Mujgan sarà sempre più evidente.

Tutto comincerà quando la donna, sentendo una conversazione tra Züleyha e Sabahattin Arcan (Turgay Aydın), verrà a conoscenza del fatto che Adnan (Ömer Fethi Canpolat) è figlio del marito Yilmaz (Uğur Güneş). La dottoressa non vorrà per nessuna ragione che il suo sposo scopra la verità e per tale motivo gli impedirà di avvicinarsi al suo primogenito. Successivamente Mujgan metterà al mondo prematuramente il figlio Kerem Ali: la situazione per il bambino sarà abbastanza preoccupante visto che avrà dei problemi ai polmoni e rischierà di non farcela.

Zuleyha lo stesso identico giorno partorirà la secondogenita Leyla. Quando Mujgan apprenderà che a portare in ospedale la sua rivale è stato suo marito, mentre lei era sa sola quando le si sono rotte le acque, sarà furente.

Dopo circa un mese il piccolo Kerem Ali respirerà da solo e non sarà più in pericolo di vita e per vendetta la dottoressa Hekimoğlu farà di tutto per farlo stare distante dal padre Yilmaz. Il comportamento della donna non verrà gradito dal padrino Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) e nemmeno dalla zia Behice (Esra Dermancıoğlu), che cercherà di farle cambiare idea.

Zuleyha accetta di allattare il piccolo Kerem Ali, la moglie di Akkaya furiosa

Successivamente Mujgan dovrà presentarsi in ospedale per firmare dei documenti. Lei non vorrà andarci, ma Yilmaz la obbligherà a recarsi al nosocomio, dicendole che sa prendersi cura di Kerem Ali. Non appena la moglie uscirà di casa, il bambino si metterà a piangere perché avrà fame.

A offrire il suo aiuto ad Akkaya, a sorpresa, sarà la sua ex Zuleyha, che si dirà disposta ad allattare il piccolo. A fermare in tempo quest’ultima sarà Mugan con una sfuriata. La dottoressa perderà le staffe quando vedrà il bambino tra le braccia della rivale. Altun verrà cacciata in malo modo da Mujgan.