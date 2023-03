Tante novità in arrivo nelle nuove puntate di Terra Amara in programma prossimamente su Canale 5. Le trame turche dello sceneggiato rivelano che Saniye Taskin apprenderà che il consorte Gaffur ha contratto un ingente debito con Hatip Tellidere.

Terra amara, anticipazioni: Gaffur chiede a Tellidere di prestargli 100.000 lire turche

Le anticipazioni di Terra amara, riguardanti le nuove puntate trasmesse prossimamente su Canale 5, svelano che Saniye scoprirà un nuovo guaio commesso dal consorte.

Tutto comincerà nel momento in cui Gaffur verrà derubato da due malviventi di 100.000 lire turche da consegnare a Hunkar.

Il capomastro non avrà il coraggio di raccontare alla padrona la verità di quanto accaduto. Pertanto chiederà ad Hatip di prestargli la cifra. Il losco tipo accetterà di soddisfare la richiesta dell'uomo apparendo molto disponibile. L'atteggiamento di Tellidere cambierà drasticamente quando ordinerà a Gaffur di compiere dei piccoli lavoretti per lui. Un giorno l'ex amante di Sermin convincerà il capomastro ad acquistare dei polli da servire in occasione di una festa organizzata dalla famiglia Yaman. Purtroppo tutta la carne risulterà avariata, tanto che tutti gli invitati dovranno ricorrere alle cure ospedaliere per lenire l'intossicazione alimentare.

Saniye crede che il consorte ha un debito di gioco da 20 mila lire turche

Nelle puntate turche di Terra amara, Demir si arrabbierà così tanto con Gaffur da rimuoverlo dal ruolo di capomastro dalla tenuta. Il ricco imprenditore affiderà la mansione a Saniye, pertanto Gaffur sarà costretto a lavorare di notte per soddisfare il debito contratto con Hatip.

Un giorno la cognata di Gulten deciderà di pedinare il consorte. In questo modo Saniye scoprirà che Gaffur lavora per Hatip. Anche in questo caso Gaffur preferirà non raccontare tutta la verità a sua moglie, facendole credere di aver contratto un debito di gioco di circa 20.000 lire con l'ex amante di Sermin.

Hunkar cerca di aiutare Gaffur

Hunkar origlierà per puro caso una conversazione di Saniye scoprendo così cosa ha combinato Gaffur. La matrona sarà delusa dall'atteggiamento sbagliato del fratello di Gulten. Nonostante questo deciderà di aiutarlo. Si presenterà all'appuntamento con Hatip intimandogli di lasciare in pace il suo sottoposto e gli consegnerà le 20.000 lire turche di debito. Hunkar e Saniye saranno all'oscuro che Gaffur deve sborsare ancora tanti soldi a Tellidere. Una situazione che l'ex amante di Sermin userà per continuare a ricattare il fratello di Gulten.