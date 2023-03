Saniye scoprirà un'amara verità nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5. Dopo la vicenda che ha visto coinvolta Gülten, in cui Çetin ha sparato al suo fidanzato, Saniye capirà che la cognata sta nascondendo qualcosa, così ne parlerà con Hünkar e sarà proprio la sua padrona a confidarle che la ragazza ha subito delle violenze da parte di Ercüment.

Çetin scopre che Gülten sta per sposarsi

Gülten accetterà di sposarsi con Rüstem, un uomo più di grande di lei, con tre figli e un passato abbastanza discutibile, visto che tutti lo conoscono in quanto ladro.

Nessuno riuscirà a capire perché la giovane voglia sposarlo, a ogni modo a casa di Gaffur inizieranno i preparativi per la proposta di nozze. Fadik, che darà a una mano, si appresterà ad andare al mercato per comprare le ultime cose.

Qui incontrerà Çetin, a cui racconterà che Gülten si sposerà con Rüstem. Lui crederà che sia stato Gaffur a spingerla tra le sua braccia visto che, nonostante tutto, Rüstem è benestante. Fadik, però, gli confermerà che non è così: si sposano perché è Gülten a volerlo. Pazzo di gelosia, Çetin andrà a casa di Gaffur e si porterà dietro un'arma.

Çetin spara al promesso sposo di Gülten

Giunto a casa di Gaffur, e davanti a tutti i presenti, Çetin dichiarerà il suo amore a Gülten e le chiederà di non sposare Rüstem.

Gaffur non prenderà bene questa intromissione, così proverà a cacciarlo via, ma niente, Çetin sarà irremovibile: vuole sentirsi dire da Gülten che non lo ama e che ama Rüstem.

Quest'ultimo perderà la pazienza, tirerà fuori un'arma da fuoco e sparerà contro Çetin, mancandolo. Il ragazzo contraccambierà lo sparo, per legittima difesa, ma prenderà Rüstem in pieno, facendolo accasciare a terra e privo di sensi.

Gaffur andrà in preda al panico, urlando che Çetin è un assassino.

Saniye scopre la verità su Gülten

Dopo questa vicenda tutti verranno a sapere che Gülten in realtà è innamorata di Çetin e soprattutto Saniye si chiederà perché mai la cognata abbia deciso di convolare a nozze con un uomo per la quale non prova nessun tipo di stima.

Deciderà di parlarne con Hünkar, perché secondo lei la sua padrona sa che Gülten nasconde qualcosa. Dopo tante pressioni Hünkar le dirà la verità: Gülten è stata violentata da Ercüment e per salvare la ragazza Yilmaz l'ha ucciso.

Sarà un duro colpo per Saniye, che rimarrà scioccata: non si sarebbe mai aspettata che Gülten avesse subito una cosa del genere. Penserà a quanto possa aver sofferto e non smetterà di piangere. Hünkar proverà a confortarla e a starle vicino in un momento così delicato.

Più tardi Saniye si farà forza e parlerà con Gülten. Sarà un momento molto toccante in cui Saniye, come una madre, abbraccerà la ragazza e le dirà che la proteggerà per sempre.