Le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 7 sono confermate dal 20 al 24 marzo 2023 in prima visione assoluta su Rai 1.

Le anticipazioni della soap opera rivelano che, al centro dell'attenzione ci saranno le vicende di Vittorio Conti, il quale si ritroverà a dover gestire una situazione complicata dal punto di vista lavorativo, complice l'apertura ormai immediata della nuova Galleria di Umberto e Tancredi.

Spazio anche alle vicende di Vito che, in questi nuovi appuntamenti con la soap, verrà beccato in compagnia di una ragazza misteriosa e finirà per destare non pochi sospetti.

Vittorio messo nei guai: anticipazioni Il Paradiso 20-24 marzo 2023

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il paradiso delle signore previste fino al 24 marzo 2023 in prima visione assoluta, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Vittorio Conti.

L'imprenditore, dopo aver scoperto che Umberto e Tancredi stanno costruendo un grande magazzino col quale intendono far concorrenza al suo Paradiso, si ritroverà messo in grande difficoltà.

Da un lato, infatti, Vittorio si ritroverà a dover gestire la difficile situazione dettata dall'uscita di scena di Matilde e quella di Flora Ravasi: entrambe, infatti, hanno scelto di intraprendere questo nuovo percorso professionale presso la Galleria di Umberto e Tancredi, lasciando in difficoltà Conti.

Il clima all'interno del Paradiso non sarà affatto dei migliori: le anticipazioni della soap opera nella settimana 20-24 marzo 2023, rivelano che Conti proverà in tutti i modi a risollevare il morale delle veneri, chiedendo loro di non demoralizzarsi e di continuare a portare avanti gli impegni presi, dato che a breve ci sarà la presentazione della collezione di abiti da sposa.

Come si evolverà la situazione? Vittorio riuscirà a fare in modo che la situazione non tracolli definitivamente nel corso delle prossime puntate di messa in onda della soap opera pomeridiana di Rai 1?

Intanto per Ezio arriverà il fatidico momento dell'apertura della sua nuova attività: sia Gloria che Veronica parteciperanno all'evento.

Vito beccato con una ragazza misteriosa: anticipazioni Il paradiso delle signore al 24 marzo

E poi ancora, le anticipazioni delle prossime puntate de Il paradiso delle signore in programma su Rai 1 fino al 24 marzo 2023, rivelano che Vito verrà beccato in compagnia di una ragazza misteriosa.

Tale avvistamento desterà non pochi sospetti: la prima a beccarlo sarà Irene, dopodiché sarà la volta di Francesco: anche il figlio di Palma beccherà Vito assieme a questa ragazza misteriosa e non la prenderà per niente bene.

Il sospetto, infatti, è che Vito stia portando avanti una relazione clandestina con questa ragazza che non è mai stata avvistata prima. Una situazione che potrebbe rivelarsi particolarmente spinosa per il giovane Lamantia, il quale potrebbe ritrovarsi a dover dare le sue spiegazioni a Maria.