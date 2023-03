Sermin sarà testimone di un altro fatto tragico nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5. Il suo ficcanasare nelle cose degli altri la porterà insieme all'amica Füsun a casa di Ümit, ma qui faranno un'amara scoperta: troveranno la ragazza riversa a terra e priva di sensi.

Sermin e Füsun indagano sulla vita di Ümit

Sermin e Füsun sono le pettegole di Çukurova e quando scoprono qualcosa di nuovo si incuriosiscono subito. Per esempio hanno scoperto che Sevda chiama Ümit con il nomignolo "Ayla" e vorranno capire il perché. Non riusciranno a scoprire che in realtà Sevda e Ümit sono madre e figlia, ma capiranno che le due donne nascondono qualcosa di talmente tanto scabroso, che stanno facendo di tutto pur di nasconderlo.

Non disposte a rimanere con questo dubbio, Sermin e Füsun decideranno di far visita a Ümit, e si recheranno a casa sua con l'unico intento di chiederle se il suo secondo nome sia Ayla.

Sermin si intrufola a casa di Ümit

Sermin e Füsun andranno con la certezza di ricevere una risposta ai loro dubbi, così si inventeranno una scusa: andare da Ümit a prendere un caffè con la speranza di conoscersi meglio. Arriveranno davanti alla porta e inizieranno a bussare, ma nessuno risponderà. Inizieranno a urlare il nome di Ümit, ma non avranno nessun riscontro.

Improvvisamente si renderanno conto che la porta è aperta. Sermin, in un primo momento, penserà che non sia giusto entrare senza permesso, ma alla fine metterà da parte le buone maniere ed entrerà in casa.

Sermin e Füsun trovano Ümit stesa a terra: credono sia morta

Le due amiche continueranno a chiamare a gran voce il nome di Ümit, ma la ragazza non risponderà, così decideranno di visitare il piano di sopra per vedere se si trova lì. Le due donne però, proprio davanti alla scala, faranno una scoperta sconcertante: troveranno Ümit stesa sul pavimento e priva di sensi.

Si spaventeranno parecchio e Füsun crederà che la giovane sia addirittura morta. Ci penserà Sermin a verificare come stanno le cose: le controllerà polso, accertando che il cuore della giovane batte ancora, ma le sue condizioni di salute saranno critiche. I due, quindi, chiameranno subito un'ambulanza.

La ragazza è caduta dalle scale dopo un brutto litigio con Fikret: quest'ultimo le aveva fatto visita per dirle che insieme a lei non avrebbe portato a termine il piano di vendetta contro Demir.

La giovane non ha preso bene la cosa e durante una colluttazione è caduta rovinosamente dalle scale. Lui ha provato a rianimarla, ma quando ha visto che la giovane non si riprendeva è scappato via, lasciandola in bilico tra la vita e la morte.