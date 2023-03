Nella soap Terra amara, degli importanti colpi di scena sconvolgeranno le vite dei protagonisti che saranno in apprensione per la nonnina Azize. Yilmaz sarà fuori di sé con Mujgan dopo aver scoperto che la donna si è rivolta a Demir per tenere sotto controllo Zuleyha e uscendo dalla sua casa l'imprenditore avrà un incidente. Yilmaz, infatti, investirà la nonnina di Demir e la porterà urgentemente in ospedale per salvarle la vita. La telefonata dell'imprenditore a Zuleyha per avvisarla di quanto è accaduto sarà l'ennesimo motivo di scontro tra la donna e Mujgan.

Anticipazioni Terra amara: Yilmaz furioso dopo aver visto Mujgan con Demir

Le anticipazioni di Terra Amara provenienti dalla Turchia annunciano che nelle prossime puntate ci sarà uno spiacevole episodio che farà stare in ansia tutta la famiglia Yaman. Tutto inizerà quando Yilmaz, subito dopo l'infarto di Fekeli, si recherà alla villa in cerca di spiegazioni da parte di Hunkar. Il giovane imprenditore sarà furioso con la madre di Demir, sicuro che lei c'entri qualcosa con il malore del suo padrino, visto che aveva parlato con lui poco prima dell'attacco di cuore, ma quando andrà a villa Yaman sarà sconvolto per un altro motivo. Yilmaz, infatti, si accorgerà con grande sorpresa che Mujgan si trova in compagnia di Demir e andrà su tutte le furie quando saprà che la donna ha chiesto l'aiuto del suo rivale per tenere a bada Zuleyha.

Anticipazioni, puntate Turchia: Azize investita da Yilmaz

Le nuove puntate di Terra amara vedranno al centro dei riflettori un grave litigio tra Yilmaz e sua moglie che una volta a casa discuteranno pesantemente su quanto è accaduto. "Zuleyha cerca sempre scuse per vederti", spiegherà Mujgan a suo marito per giustificare il suo comportamento, ma lui non vorrà sentire ragioni e andrà via, a trovare Fekeli in ospedale.

Durante la notte, la nonnina Azize riuscirà a sfuggire al controllo di Fadik e quando sarà per strada sarà investita da Yilmaz, distratto dalle sue preoccupazioni. Quando il signor Akkaya si renderà conto di aver investito per sbaglio la nonna di Demir temerà il peggio per la reazione che potrebbe avere l'uomo. Vedendo che Azize continua a perdere sangue dalla testa, Yilmaz non esiterà a correre in ospedale per tentare di salvare la vita all'anziana signora.

Ennesimo scontro tra Mujgan e Zuleyha

Le anticipazioni di Terra amara provenienti dalle puntate turche rivelano che a casa Yaman ci sarà apprensione per la nonnina che non si troverà da nessuna parte e Hunkar darà subito il via alle ricerche. Nel frattempo, Zuleyha riceverà la telefonata di Yilmaz che le dirà di trovarsi in ospedale dopo aver investito la nonnina e la moglie di Demir avviserà la sua famiglia. La telefonata tra Yilmaz e Zuleyha sarà ascoltata anche da Mujgan e questa sarà l'ennesima occasione di scontro tra le due donne, tanto che la signora Yaman consiglierà alla dottoressa di farsi curare dall'ossessione che ha per lei.