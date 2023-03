Diverse novità arrivano dai nuovi episodi di Terra Amara in programma nel corso delle prossime settimane su Canale 5. Gli spoiler dello sceneggiato made in Turchia svelano che Mujgan Hekimoglu (Melike İpek Yalova) confesserà a Behice la verità sulla paternità del piccolo Adnan.

Terra amara, anticipazioni: Mujgan cade in una grave depressione post partum

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti i prossimi episodi trasmessi a breve in televisione rivelano che Behice (Esra Dermancıoğlu) farà una sorprendente scoperta.

Tutto inizierà con la nascita prematura di Kerem Ali, il figlio di Mujgan, che avverrà proprio lo stesso giorno del parto della rivale Zuleyha (Hilal Altınbilek).

Intanto, Mujgan si sentirà minacciata dalla rivale dopo aver scoperto che Adnan è in realtà il figlio di suo marito e non di Demir dopo aver spiato una conversazione tra la rivale e Zuleyha. Pertanto la pediatra cadrà in una depressione post partum, infatti temerà che suo figlio sia a rischio, in quanto è nato al settimo mese di gestazione.

La donna impedirà addirittura a Yilmaz di avvicinarsi al loro bambino, almeno fino a quando non sarà costretta ad allontanarsi per qualche ora da casa. Infatti a un certo punto Mujgan lascerà Kerem Ali nelle mani del marito per recarsi in ospedale a firmare alcuni documenti di estrema urgenza.

Zuleyha aiuta Yilmaz con Kerem Ali

Negli episodi turchi di Terra amara, Mujgan bucherà alcune ruote dell'auto, tanto da ritardare l'orario del ritorno a casa.

Un'assenza che porterà Kerem Ali a piangere disperato dalla fame, in quanto generalmente viene allattato esclusivamente al seno. Zuleyha, a questo punto, chiederà se Yilmaz ha bisogno di aiuto. L'uomo stremato accetterà che la sua ex allatti suo figlio, visto anche lei ha latte a sufficienza.

Mujgan farà ritorno alla fattoria, dove noterà suo figlio tra le braccia della sua rivale, tanto da andare su tutte le furie.

La pediatra ordinerà a Zuleyha di non avvicinarsi più alla sua famiglia per nessun motivo.

Behice scopre che Kerem Ali e Adnan sono fratellastri

Yilmaz sarà costretto a lasciare la propria abitazione dopo l'ennesimo litigio con la moglie. Behice, a questo punto, proverà a far ragionare sua nipote, suggerendole di non incolpare l'ex meccanico di tutte le cose che le succedano.

Ma Mujgan non ascolterà il consiglio della zia, aggiungendo di aver sopportato già troppo compreso il fatto che Adnan e Kerem sono fratellastri. In questo modo Behice comprenderà che Adnan è in realtà il figlio di Zuleyha e di Yilmaz. Pertanto la donna deciderà di approfittare di tale rivelazione per iniziare una "guerra" contro Hunkar.