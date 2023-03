Terra Amara su Canale 5 continua a registrare ascolti record con le puntate in prima visione assoluta. Demir si trova ancora in carcere e non fa che pensare a Zuleyha. Il suo destino tuttavia sta per cambiare ancora una volta. Yilmaz, innamorato di Altun, progetterà di scappare con lei e si presenterà alla villa in gran segreto. I due riusciranno a lasciare la città per vivere liberi il loro amore? A mettere zizzania ci penserà anche Behice, mentre Mujgan si accorgerà dell'enorme e incolmabile distanza emotiva che le sta infliggendo Yilmaz, ma non riuscirà a rinunciare a lui: si ritroverà condannata a una vita infelice e in secondo piano.

Di seguito le nuove anticipazioni della soap che andranno in onda nella seconda metà del mese di marzo.

Terra amara anticipazioni di marzo: Sermin in coma

Nelle nuove puntate di Terra amara, che andranno in onda nella seconda parte del mese di marzo, Demir si troverà ancora in carcere tormentato dal pensiero di Zuleyha. Sermin è l'unica che può aiutarlo con la sua ritrattazione, ma non riuscirà a portare a termine il suo piano.

Sermin finirà in coma in seguito a un incidente. Hunkar e Yilmaz saranno preoccupati per quello che potrebbe succedere in seguito a questo inaspettato evento. Ci sarà però anche una bella notizia: a dispetto di ogni previsione, Saniye farà ritorno a casa, dopo essere stata in ospedale per la caduta dalle scale.

Terra amara puntate marzo: Behice scopre la verità su suo fratello

Sermin si riprenderà dal coma e potrà fornire alla pm la sua versione dei fatti. Grazie a ciò, nei prossimi episodi di Terra amara, Demir viene scagionato. Yilmaz sarà furioso, perché il suo odiato rivale è ancora a piede libero e pronto a ostacolare il suo amore con Zuleyha.

Nel frattempo Behice viene a sapere che dovrà far fronte a un mare di debiti lasciati dal fratello, che si è tolto la vita. Mujgan proverà ad aiutarla, ma la cifra è troppo alta per essere saldata. Che ne sarà ora di loro? Yilmaz non supporterà a dovere Mujgan, che si sentirà abbandonata per l'ennesima volta.

Terra amara spoiler marzo: Gulten disgustata dalle menzogne di famiglia

Continuando con le anticipazioni, Yilmaz si confronterà con Gulten, che gli spiegherà di non avergli consegnato le lettere di Zuleyha per proteggerla dalla rabbia di Demir, che si sarebbe vendicato nel peggiore dei modi qualora avesse scoperto la verità.

Intanto Hunkar e Demir saranno intenzionati a sapere come siano andate davvero le cose in merito alla caduta di Saniye. Gulten sarà disgustata dalla versione che forniranno Nesrin, Fadik e Gaffur. Secondo Gulten, Zuleyha è innocente ed è stata Nesrin a far cadere, seppur senza volerlo, la povera Saniye. Alla luce di questi fatti Gaffur e Saniye verranno cacciati dalla villa per volere di Demir.

Terra amara episodi marzo: Yilmaz vuole portar via Zuleyha

Mujgan viene a sapere da Behice che Zuleyha e Yilmaz si vedono ancora, e che stanno progettando di fuggire, così da destabilizzarla.

Infine, nelle nuove puntate di Terra amara in onda a marzo, Yilmaz non riuscirà a stare senza la sua Zuleyha e si recherà di nascosto alla villa per incontrarla, rischiando di incrociare Demir.