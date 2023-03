Alex Belli è intervenuto a Casa Pipol: l'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha detto cosa pensa del cast attuale. L'attore ha innanzitutto affermato che è impossibile restare chiusi nella casa di Cinecittà per sei mesi. Secondo lui quest'anno gli autori hanno osato troppo, e per questo motivo il cast è stato rinnovato per tre volte da quando è iniziato il programma.

La riflessione di Belli sui concorrenti

Alex Belli, mettendo a confronto la sesta edizione del Grande Fratello Vip (quella alla quale ha partecipato) e l'attuale, ha dichiarato che alcuni concorrenti quest'anno stanno avendo un atteggiamento poco consono ad un programma che va in onda in prima serata: "La sottile differenza si chiama intrattenimento".

L'attore di Parma ha sottolineato come il Reality Show condotto da Alfonso Signorini possa essere per alcuni vipponi un'arma a doppio taglio: "È un lavoro 24 ore su 24. Il professionista che decide di fare un reality deve mettersi in testa che non è in casa sua ma in televisione".

La durata del programma

Nell'intervista rilasciata a Casa Pipol, Alex Belli ha lasciato intendere di non essere particolarmente d'accordo con la scelta della produzione di far durare il GF Vip 7 per sei mesi, affermando che si tratta di un'esposizione eccessiva.

L'ex concorrente ha aggiunto che sono pochi i vip in grado di resistere per tutto questo tempo in una casa dove sono seguiti costantemente dalle telecamere. A tal proposito ha detto: "Quest'anno hanno dovuto rigenerare il cast per ben tre volte perché la gente non regge una reclusione così forzata per sei mesi, è impossibile".

Secondo Belli, quindi, il problema di questa settima edizione consiste nella sua durata. Ha ricordato che in passato i reality show andavano avanti per 10-12 puntate, quindi per circa tre mesi. Ha spiegato poi che l'anno scorso ha deciso di non firmare per il prolungamento del contratto perché convinto che non sarebbe riuscito a resistere fino alla nuova data conclusiva del programma.

Il rapporto con Delia Duran

All'interno della casa di Cinecittà, Alex Belli è stato protagonista di un triangolo amoroso con Soleil Sorge e Delia Duran (sua moglie).

A Casa Pipol, l'ex gieffino ha confidato che la relazione prosegue a gonfie vele. La coppia in questo periodo sta continuando ad impegnarsi per cercare di allargare la famiglia: "Siamo andati da un nuovo dottore". Infatti Alex Belli ha rivelato che, per avere un figlio, si sono affidati all'inseminazione artificiale perché finora quella naturale non ha dato i frutti sperati.