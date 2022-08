Züleyha sarà al centro dell'attenzione nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5. Non solo la ragazza, finalmente, non verrà più considerata colpevole dell'incidente che ha visto Saniye cadere giù per le scale, ma Demir inizierà a farle dei piaceri, perché ha capito che mentre si trovava in carcere non ha tentato la fuga con Yilmaz. Per tale ragione, e per accontentarla, caccerà Saniye e Gaffur dalla tenuta.

La verità sull'incidente di Saniye

Demir uscirà dal carcere e dovrà iniziare nuovamente ad affrontare i problemi all'interno della villa.

Verrà a conoscenza dell'incidente che ha coinvolto Saniye e del fatto che Züleyha è stata accusata di averla buttata giù per le scale. Così deciderà di riunire il personale della villa per provare a chiarire la dinamica dell'incidente.

La prima a raccontare la sua versione sarà Saniye, che affermerà che è stato un incidente, però non esiterà a dare le colpe a Züleyha. Anche Gaffur sarà dalla parte della moglie, mentre Gülten non ne potrà più delle loro bugie, così dirà davanti a tutti che Züleyha è innocente e che non ha spinto Saniye giù dalle scale.

La decisione di Demir

Con la verità venuta alla luce, ci sarà aria di cambiamento a villa Yaman. Demir, in qualche modo, si pentirà di aver quasi accusato la moglie, credendo subito alla versione che gli hanno fornito Hünkar e i dipendenti.

Visto che l'innocenza di Züleyha verrà provata, cambieranno molte cose nella villa.

La donna rimarrà ferita della scarsa fiducia di Hünkar, dei dipendenti e anche di Demir, e quest'ultimo proverà a rimediare e a fare qualcosa per farla felice. Così il potente Yaman si confronterà con la madre e deciderà di mandare via dalla villa Gaffur e Saniye, dopo tutto quello che è successo alla villa gli sembra il minimo.

Il confronto tra Hünkar e Saniye

Hünkar non riuscirà a credere alla scelta del figlio, ormai Saniye e Gaffur sono i dipendenti sulla quale ripongono la massima fiducia, ma Demir non farà un passo indietro. Allora Hünkar inizierà ad affrontare Saniye e le darà la cattiva notizia: Demir vuole che sia lei che Gaffur vengano buttati fuori dalla fattoria.

Mamma Yaman, però, sarà riconoscente nei confronti dei due coniugi e gli prometterà che, nonostante il licenziamento, non gli mancherà nulla.

Saniye cadrà nella disperazione più totale, ma Hünkar non potrà fare nulla contro la decisione di Demir. Per la donna Züleyha, visto che è incinta di un figlio di Demir, ha il marito "in pugno" e sta ottenendo tutto ciò che vuole. Per questo il potente Yaman la sta accontentando e lo sta facendo non solo perché è venuta fuori la sua innocenza in merito all'incidente di Saniye, ma anche perché ha scoperto che la moglie non ha tentato la fuga con Yilmaz, così come gli aveva raccontato Hatip in carcere.