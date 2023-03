Durante la puntata della seconda stagione di Terra Amara che andrà in onda martedì 21 marzo su Canale5 alle 14:10, Demir scoprirà che sua madre Hunkar ha elargito una grossa somma di denaro alla nipote per testimoniare a suo favore. Per questo motivo, il signor Yaman e sua madre litigheranno duramente. Successivamente, il marito di Zuleyha verrà convocato dal procuratore che ha ritrovato l'arma del delitto di Cengaver. Inoltre, il signore di Cukurova verrà scagionato dalle accuse di omicidio. Hatip inizierà a tremare all'idea che il suo rivale possa scoprire la verità, mentre Yilmaz sarà molto perplesso.

Demir scopre che sua madre ha pagato Sermin in Terra amara

Nella prima parte della puntata di Terra amara, Demir riceverà la visita di uno sconosciuto sul posto di lavoro che gli consegnerà la borsa smarrita di Sermin. Al suo interno, il signor Yaman troverà un biglietto per la Francia e un assegno con una lauta somma di denaro firmata da Hunkar. A questo punto, il marito di Zuleyha capirà che le parole di Yilmaz erano vere: sua madre ha pagato la nipote per ritrattare la denuncia e testimoniare a suo favore.

Così, l'uomo si recherà nella villa e litigherà duramente con la matrona di Cukurova per aver elargito dei soldi alla donna che l'ha, ingiustamente, accusato di omicidio.

Demir viene convocato dal nuovo procuratore Julide

Il "papà" di Adnan verrà convocato nell'ufficio del procuratore che gli comunicherà di aver ritrovato l'arma del delitto. Successivamente, Julide dirà a Demir che è stato scagionato dalle accuse di omicidio in quanto sulla pistola non sono state rinvenute le sue impronta. Hatip apprenderà la notizia e inizierà a temere per la sua incolumità.

Infatti, l'assassino di Cengaver avrà paura di una eventuale vendetta di Yaman nei suoi confronti per averlo accusato, insieme a Sermin, ingiustamente, mentre Yilmaz sarà molto perplesso e intenzionato a scoprire il vero colpevole.

Riassunto della precedente puntata di Terra amara

Nella precedente puntata di Terra amara di lunedì 20 marzo, Gulten ha confidato a Zuleyha di essere molto triste per la scelta di Demir di licenziare i suoi familiari.

Per questo motivo, la signorina Altun ha chiesto a suo marito di riassumere i domestici. Dopodiché, il capo della famiglia ha avuto una discussione con sua madre in quanto non è stata interpellata sulla scelta di cacciare via Gaffur e Saniye dalla villa di famiglia. Infine, la nonnina Azize ha confessato di essersi sentita male e che Zuleyha voleva accompagnarla in ospedale. Così, Demir ha capito che sua moglie non aveva alcuna intenzione di fuggire insieme ad Yilmaz e le ha chiesto perdono comprandole una macchina nuova.