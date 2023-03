L'appuntamento con Uomini e donne riparte oggi, lunedì 20 marzo, con la messa in onda di una nuova puntata in onda come sempre dalle 14:45 circa su Canale 5.

Le anticipazioni sul talk show pomeridiano di Maria De Filippi rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Gemma, la quale si ritroverà a mettere in dubbio la sua frequentazione con il cavaliere Silvio.

Spazio anche alle vicende di Riccardo che, questa settimana, avrà modo di conoscere una nuova giovane pretendente.

Gemma dubita di Silvio: anticipazioni Uomini e donne oggi 20 marzo

Nel dettaglio, le anticipazioni su Uomini e donne di oggi 20 marzo rivelano che Gemma tornerà al centro dello studio per analizzare l'evolversi della sua relazione con il cavaliere Silvio.

I due, ormai da un po' di settimane, stanno portando avanti questa frequentazione fuori dal talk show dei sentimenti di Canale 5 e, nel corso dell'ultima registrazione, c'è stato spazio per la crisi della dama torinese.

Gemma, infatti, ha ammesso di avere dei dubbi legati in primis agli atteggiamenti di Silvio: a quanto pare, infatti, il cavaliere non convincerebbe più di tanto la dama torinese, la quale si è ritrovata a mettere in discussione quanto hanno costruito fino a questo momento, tanto da scatenare la reazione contrariata del cavaliere.

Riccardo conosce una ragazza giovane: anticipazioni Uomini e donne 20 marzo 2023

Occhi puntati anche su Riccardo Guarnieri: le anticipazioni della nuova puntata di Uomini e donne di oggi 20 marzo, rivelano che per il cavaliere sarà in arrivo una nuova corteggiatrice pronto a conoscerlo.

Trattasi di una ragazza giovane, poco più che trentenne, la quale ammetterà il suo interesse nei confronti di Riccardo. La reazione del cavaliere pugliese non si farà attendere e accetterà di conoscerla meglio fuori dagli studi tv. Sarà quella giusta per l'ex fidanzato di Ida Platano? Lo scopriremo nel corso delle prossime registrazioni.

E poi ancora, le anticipazioni di Uomini e donne di questa puntata del 20 marzo 2023 rivelano che per quanto riguarda il trono classico, non ci saranno delle novità importanti per il trono di Lavinia Mauro.

Nessuna scelta finale per Lavinia Mauro: anticipazioni Uomini e donne oggi 20 marzo

I tantissimi fan e appassionati del talk show pomeridiano di Maria De Filippi si sarebbero aspettati una scelta finale nel corso delle nuove registrazioni che ci sono state questa settimana, ma alla fine non è stato così.

La giovane tronista romana non si è sentita ancora pronta per compiere la scelta finale e, al momento, si ritrova ancora divisa tra Alessio Campoli e Alessio Corvino, i due corteggiatori che si stanno sfidando a questo "rush finale" in attesa di scoprire quella che sarà la decisione ultima di Lavinia Mauro.

Si apre così questa nuova settimana di programmazione per Uomini e donne che, anche in questo mese di marzo, è riuscito a confermarsi come programma leader indiscusso degli ascolti nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5.

Con Uomini e donne Mediaset è leader degli ascolti del pomeriggio tv

Con una media di spettatori che supera la soglia dei 2.8 milioni di fedelissimi al giorno, la trasmissione di Maria De Filippi conferma la sua leadership incontrastata sul pubblico del primo pomeriggio Mediaset.

Intanto, con l'avvicinarsi delle battute finali di questa edizione, aumenta l'attesa da parte dei fan anche per le fatidiche scelte finali che vedranno coinvolti gli altri tronisti in carica.

Al momento, quella "immediata" dovrebbe essere la scelta di Lavinia: nel corso delle prossime registrazioni potrebbe svelare il nome del suo preferito mentre per quelle di Nicole e Luca, quasi sicuramente bisognerà attendere la fine della stagione per scoprire chi saranno i loro nuovi compagni.

Resta da capire, invece, se nel corso delle prossime registrazioni ci sarà spazio per l'ingresso di un altro tronista oppure se si andrà avanti con questi tre volti.