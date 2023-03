Proseguono gli abituali appuntamenti pomeridiani con Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55 circa. Nel corso del prossimo episodio, in onda il 21 marzo, non potranno mancare nuovi ed avvincenti colpi di scena.

Secondo le anticipazioni delle trame, l'attenzione sarà posta su Vito, il contabile del magazzino: Lamantia nasconde dei segreti importanti per quanto riguarda il suo passato. Ultimamente, Vito ha ricevuto una notizia dall'Australia che l'ha lasciato interdetto. Purtroppo, la sua azienda sta accusando dei seri problemi e lui deve trovare velocemente il modo per risolverli.

Nessuno sa di questa azienda, ragion per cui intende continuare a mantenere il segreto con gli amici e i colleghi. Soprattutto, non è intenzionato a rivelare nulla alla sua amata Maria, poiché non sa come potrebbe comportarsi qualora venisse a conoscenza di questa situazione.

Il contabile del Paradiso nasconde un segreto

Nel corso del prossimo appuntamento con Il Paradiso delle signore, Vito, dopo aver appreso una notizia assolutamente preoccupante inerente la sua azienda oltreoceano, si mette all'opera per cercare di risolvere l'intera situazione, riportando ordine. Tuttavia, inizia a mentire spudoratamente a Maria per non farle capire nulla. Non ha intenzione di rivelarle alcuna informazione.

Purtroppo, però, il suo atteggiamento desta comunque dei sospetti. Infatti, Irene si accorge che Vito è intento a parlare con una ragazza misteriosa. La giovane Venere del Paradiso, quindi, vuole vederci chiaro e per questo motivo si rivolge ad Alfredo, convincendolo ad indagare per andare fino in fondo alla questione. D'altronde, Maria è una sua cara amica e non sopporterebbe l'idea che possa essere nuovamente ferita nell'animo.

Matilde e Flora lasciano Il Paradiso delle signore

Intanto, Vittorio deve fare i conti con la triste realtà. All'interno del Paradiso la situazione non è delle migliori, poiché sia Flora che Matilde hanno preso le distanze dall'atelier. Infatti, il giovane pubblicitario annuncia ufficialmente a tutto lo staff che le due donne non faranno più parte dell'organico.

Flora e Matilde hanno deciso di affidarsi alla concorrenza.

Anche Gloria, intanto, sta attraversando un periodo di grandi riflessioni. D'altro canto, dopo quanto accaduto, ha bisogno di prendere in mano le redini della sua vita per distaccarsi un po' da Ezio. Non vuole soffrire ulteriormente per amore. Sa che lui ha ben altre questioni di cui occuparsi. Pertanto, la giovane donna sceglie di mettersi da parte: prende una decisione molto drastica per quanto riguarda il suo futuro professionale, rimanendo lontana da lui.