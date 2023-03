Nuovi colpi di scena sono in arrivo a Terra Amara nella puntata in onda venerdì 17 marzo 2023.

I telespettatori, infatti, vedranno Saniye cadere rovinosamente dalle scale al culmine di un litigio con Zuleyha. La moglie di Gaffur si ferirà alla testa e verrà portata in ospedale. Fortunatamente le sue condizioni non saranno così gravi come erano apparse in un primo momento.

Hunkar mette Saniye alle calcagna della nuora: Terra amara del 17 marzo

Il 17 marzo la trama riprenderà dal momento in cui Hunkar continuerà a non fidarsi di Zuleyha, visto che sarà convinta che la nuora stia progettando la fuga con Yilmaz.

Per questo ordinerà a Saniye di non perderla d'occhio. In più, la signora Yaman assumerà un'infermiera che si occupi della nuora dopo la minaccia di aborto. Ovviamente Zuleyha non sarà affatto contenta di avere la domestica e l'infermiera alle calcagna, visto che non potrà più essere libera di muoversi a suo piacimento.

Saniye cade dalle scale dopo la lite con Zuleyha: spoilerTerra amara

L'esasperazione di Zuleyha per tutta questa situazione, la porterà ad avere una discussione molto accesa con Saniye. Nel corso del nuovo episodio di Terra amara infatti, si vedranno le due donne litigare e arrivare ad uno scontro fisico.

A un certo punto, Saniye cadrà rovinosamente dalle scale. La situazione sarà drammatica visto che Saniye sarà riversa a terra priva di sensi e con una ferita alla testa.

Si temerà il peggio e persino Gaffur avrà timore che la moglie sia morta. Fortunatamente non sarà così. Saniye verrà trasportata in ospedale e se la caverà con una medicazione e delle flebo. Nel frattempo, Zuleyha parlerà con Yilmaz e i due progetteranno una fuga insieme.

Terra amara, trame successive: Zuleyha accusata di aver spinto Saniye

Dando uno sguardo alle trame successive di Terra amara, si viene a sapere che Zuleyha verrà accusata da Hunkar di aver spinto Saniye dalle scale. La moglie di Demir respingerà le accuse, sostenendo che la domestica sia inciampata dopo aver sbattuto sull'infermiera che era intervenuta per dividerle.

Ma la signora Hunkar non crederà alla versione dei fatti della nuora.

La tensione in casa Yaman sarà alle stelle. Hunkar dovrà pure fare i conti con l'incidente stradale di cui sarà vittima Sermin. La nipote infatti, verrà ritrovata priva di sensi nella sua auto e lotterà tra la vita e la morte. Se non dovesse riprendersi, non ci saranno possibilità per Demir di essere scagionato.