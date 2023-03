Tempesta d'amore va in onda ogni giorno alle ore 20 su Rete 4 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni tedesche di Tempesta d'amore raccontano che Ariane intuirà che Robert sta meditando di troncare la loro relazione sentimentale. Non potendo sopportare che ciò accada, Kalenberg farà una dichiarazione d'amore mozzafiato al giovane Saalfeld e riuscirà a vanificare ogni proposito dell'albergatore in tal senso. Oltre a rimanere assieme, Robert e la dark lady entreranno in possesso di più della metà delle quote del lussuoso hotel e ciò preoccuperà non poco Werner, il quale si dimostrerà intenzionato assieme a Christoph di fermare in qualche modo Ariane.

Il padre di Tim, nonostante la decisione contraria dell'anziano albergatore, assolderà un sicario e lo stesso sparerà a Robert, il tutto al fine di far ricadere la colpa su Kalenberg. A trovare il malcapitato privo di sensi, infine, sarà Cornelia.

Ariane farà una dichiarazione d'amore a Robert per evitare che l'uomo la lasci

Gli spoiler bavaresi di Sturm der Liebe evidenziano che agli occhi di Robert la sua relazione con Ariane arriverà a un punto di non ritorno, in quanto l'albergatore capirà di non potersi fidare sino in fondo della partner.

A fronte di ciò, Saalfeld junior inizierà a meditare di troncare la storia sentimentale con Kalenberg, ma quest'ultima intuirà che l'uomo sta pensando di lasciarla quindi passerà al contrattacco.

Ariane, difatti, si cimenterà in una dichiarazione d'amore da perdere il fiato, tanto che Robert abbandonerà ogni proposito di separazione e tornerà a godersi appieno la loro storia senza troppe elucubrazioni mentali.

Robert e Ariane, successivamente, prenderanno anche possesso di più del 50% delle quote dell'hotel, divenendo di fatto la coppia padrona in termini decisionali del Fürstenhof, novità che non sarà affatto gradito a Christoph e Werner.

Un sicario assoldato da Christoph sparerà a Robert

Le trame tedesche di Tempesta d'amore rivelano che Werner e Christoph temeranno che Ariane possa nuocere al bene del lussuoso hotel, quindi cercheranno un modo per incastrare la dark lady.

Christoph proporrà al socio di assoldare un sicario per inscenare un finto attentato contro Robert, in modo che la colpa dello stesso ricadrebbe su Ariane e la polizia non avrebbe dubbi sull'arrestarla.

L'anziano albergatore si dimostrerà inorridito dinanzi a tale proposta, in quanto la stessa metterebbe comunque in pericolo il figlio. Christoph, però, non ascolterà Werner e assolderà un sicario che sparerà a Robert.

Il sicario, trattandosi di un finto attentato, avrebbe dovuto mancare di proposito il bersaglio, ovvero Robert mentre fa jogging nel bosco, ma inavvertitamente il criminale colpirà l'albergatore che, privo di sensi, verrà ritrovato poco più tardi da Cornelia.