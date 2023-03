Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera turca Terra Amara ambientata negli anni settanta ad Istanbul e dintorni. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 6 all'11 marzo 2023, su Canale 5 a partire dalle ore 14:10.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sui problemi della famiglia Yaman, sull'arrivo di Behice a casa di Yilmaz, sull'intrigo ordito da Hatip per derubare Gaffur, sulla volontà di Hunkar di ritrovare Sermin e sul malore di Zuleyha.

Hunkar non si fida di Zuleyha

Le anticipazioni di Terra amara ci segnalano che la famiglia Yaman sarà costretta ad affrontare ancora problemi a causa della detenzione di Demir e della poca fiducia che Hunkar nutre nei confronti di Zuleyha. La donna, infatti, si convincerà che la nuora possa fuggire da un momento all'altro con Yilmaz. Inoltre, Hunkar sarà costretta a fare di tutto per smentire le voci che circolano in paese sulla famiglia Yaman che avrebbe perso tutto il potere che aveva. Mujgan scoprirà che la madre e il fratello non vogliono partecipare al funerale del padre, il professor Behzat. Dopo la morte di quest'ultimo, la sorella Behice troverà ospitalità da Yilmaz e Fekeli, cambiando idea su di loro.

Gaffur andrà a ritirare dei soldi da Kamer per conto di Hunkar ed incontrerà Hatip a cui racconterà tutto. Sulla strada del ritorno, Gaffur verrà rapinato da due uomini mandati da Hatip. Non sapendo che a derubarlo sia stato lui, Gaffur andrà a chiedergli aiuto, ottenendo, alla fine, un prestito in cambiali. In questo modo, Gaffur riuscirà a portare i soldi ad Hunkar senza che lei sappia nulla.

Resasi conto che il marito ha combinato qualcosa, Saniye cercherà di metterlo in guardia.

Hatip mente a Demir

Gli uomini inviati da Hunkar continueranno a cercare Sermin senza sapere che si nasconde da Hatip. Yilmaz picchierà Salim per farsi consegnare le foto con cui ricattava il professor Behzat e con cui avrebbe ricattato Mujgan.

In questo modo, l'uomo scoprirà che il giovane ricattava anche altre persone. Yilmaz sarà tormentato dai sensi di colpa per Mujgan perché non riesce a dimenticare Zuleyha. Demir chiederà alla madre di non tormentare la moglie per poi chiedere scusa a quest'ultima quando andrà a trovarlo. Hunkar chiederà a Sermin di ritirare la sua deposizione con cui accusa Demir dell'omicidio di Cengaver. A causa della presenza di uno scorpione nella villa, Hunkar, Zuleyha e Adnan saranno costretti a traslocare per la disinfestazione. In macchina, Hunkar avrà un malore e Zuleyha non riuscirà ad aiutarla perché anche lei si sentirà male. Yilmaz la ritroverà sul ciglio della strada con un principio di aborto.

Condotta in ospedale, verrà seguita da Mujgan nonostante la gelosia di quest'ultima nei suoi confronti. Ripresasi, Hunkar non troverà la nuora e si convincerà che sia scappata con Yilmaz e Adnan. Più tardi, la donna cambierà idea dopo aver parlato con Zuleyha. Hatip si recherà in carcere e mentirà a Demir, dicendogli che Zuleyha è scappata.

Dopo essere stata ricattata da Hunkar, Sermin si lascerà convincere da Hatip e Naciye nel mettersi d'accordo con loro per rovinare i signori di Cukurova.