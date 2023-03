Continua il silenzio della redazione di Uomini e donne sulle nuove puntate: se le registrazioni di Amici riprenderanno venerdì 3 marzo, quelle del dating-show sono ancora sospese e non si conosco i giorni in cui gli studi Elios riapriranno i battenti.

Da lunedì 6 marzo ricomincerà la messa in onda del format su Canale 5, ma i telespettatori assisteranno ad appuntamenti registrati settimane fa e dei quali sono disponibili tutte le anticipazioni.

Futuro incerto per Uomini e Donne

La programmazione di Uomini e Donne è stata sospesa per tutta la settimana: fino a venerdì 3 marzo, infatti, il dating-show sarà sostituito dalla soap opera Terra Amara.

A partire da lunedì 6 marzo, però, il format tornerà su Canale 5 e lo farà con le puntate che sono state registrate prima della scomparsa di Maurizio Costanzo, ovvero quelle che il pubblico non ha ancora visto.

Notizia di oggi 1° marzo è che Maria De Filippi sta per tornare al lavoro: tra due giorni, infatti, la conduttrice sarà alla guida delle ultime riprese di Amici prima dell'inizio della fase serale.

Tutte le trasmissioni che sono ferme da circa una settimana, dunque, pian piano stanno ricominciando e nel giro di qualche giorno tutto dovrebbe tornare alla normalità.

La segnalazione sulla corteggiatrice di Uomini e Donne

Se le registrazioni di Amici riprenderanno tra pochi giorni, quelle di Uomini e Donne sono ancora ferme: ad oggi, mercoledì 1° marzo, non si sa quando tronisti, dame e cavalieri torneranno in studio per partecipare a nuove puntate del dating-show.

Lunedì scorso, infatti, era prevista la scelta di Federico Nicotera: dopo mesi di conoscenze in esterna e agli Elios, il romano era pronto a prendere una decisione tra Carola Carpanelli e Alice Barisciani. Il lutto che ha colpito la conduttrice venerdì 24 febbraio, ha cambiato i programmi della redazione, che ha rimandato a data da destinarsi le nuove riprese.

In questi giorni, però, si è parlato ugualmente del Trono Classico: una segnalazione, infatti, ha raccontato di un avvistamento in discoteca della bionda spasimante del tronista con un giovane della sua città. Deianira ha fatto sapere che Carola sarebbe legata a un uomo da Capodanno e che sarebbe convinta che, in caso di mancata scelta, sarà messa sul trono al posto di Federico.

Ricominciano i daytime di Uomini e Donne

La programmazione di Uomini e Donne riprenderà lunedì 6 marzo, quindi è ipotizzabile che anche le registrazioni ricominceranno la prossima settimana. Gli addetti ai lavori non si sono ancora sbilanciati sul giorno in cui Federico farà la sua scelta e i fan non vedono l'ora di scoprirlo.

I rapporti che Nicotera ha costruito con Alice e Carola, fanno sognare migliaia di spettatori, gli stessi che ora fanno il tifo per una o per l'altra.

Il romano non ha mai lasciato trasparire un'evidente preferenza tra le sue corteggiatrici: baci, liti e riappacificazioni hanno fatto da sfondo a entrambe le frequentazioni, e questo non permette al pubblico di sapere con certezza come andrà a finire.

C'è chi ipotizza che Federico sceglierà la timida Alice, ma c'è anche chi è propenso a credere che a spuntarla sarà Carola.

La notizia che Maria De Filippi sta per tornare al lavoro, lascia ben sperare per il futuro dell'edizione 2022/2023 di U&D, in stand-by da quasi una settimana.