Gülten diventerà la moglie di Çetin nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5. Le nozze verranno celebrate da Züleyha, che da quel momento in poi si occuperà dei matrimoni civili a Çukurova al posto di Hünkar. I due novelli sposi saranno colmi di gioia e molto nervosi per la prima notte di nozze che li attende e li vedrà protagonisti.

Tutta Çukurova si prepara per le nozze di Gülten e Çetin

Dopo la morte di Hünkar a Çukurova arriverà un po' di felicità. Ormai Züleyha è diventata la nuova padrona di Villa Yaman e, oltre a occuparsi della gestione della terra, dovrà celebrare i matrimoni civili.

Chiunque voglia sposarsi dovrà farlo sotto la sua supervisione, e tra coloro che vorranno convolare a nozze ci saranno Çetin e Gülten.

Dopo diversi ostacoli anche per loro arriverà il momento di pronunciare il fatidico sì. Tutti saranno nervosi per questo momento, a partire da Gaffur, Sevda, Fekeli, Demir, ma anche Fikret sarà in tensione l'amico.

Gülten, Çetin e il sogno del matrimonio a quattro con Züleyha e Yilmaz

Sarà Züleyha a prendere in mano le redini della cerimonia, che inizierà con un bel discorso. Augurerà ai novelli sposi tanta felicità e benessere. Si occuperà lei di celebrare le nozze e lo farà insieme a Fekeli. Tutto questo verrà fatto anche per commemorare Hünkar, visto che solitamente era lei a occuparsi dei matrimoni di Çukurova.

Il matrimonio sarà celebrato e tutti saranno felici. Canteranno, balleranno e si congratuleranno con la coppia per il lieto evento. Çetin e Gülten saranno contenti di essere convolati a nozze, anche se il loro sogno è sempre stato un matrimonio a quattro insieme a Züleyha e Yilmaz, ma purtroppo quest'ultimo è morto prematuramente a causa di una grave incidente stradale.

La prima notte di Gülten e Çetin

Dopo la celebrazione del matrimonio per Çetin e Gülten arriverà il momento di trascorrere la prima notte da marito e moglie. Entrambi saranno molto felici, ma anche nervosi, visto che da tempo attendevano di trascorrere questo primo momento di intimità insieme.

Çetin non riuscirà a credere che Gülten sia finalmente diventata sua moglie.

La ragazza si emozionerà, soprattutto quando il marito le farà una dedica molto romantica. Le dirà che non solo è il suo amore, ma anche la sua anima e l'unico obiettivo della sua vita sarà quello di starle accanto e di impedirle di piangere di nuovo: l'unica cosa che vorrà vedere nel suo visto è il suo bel sorriso. In effetti Gülten ne ha passate tante, come l'abuso da parte di Ercüment, ma finalmente anche lei potrà essere felice e i due novelli sposi si appresteranno a trascorrere insieme forse la notte più importante della loro vita.