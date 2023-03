Si vivrà un momento molto tenero e allo stesso tempo malinconico nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5. Durante un'asta benefica in memoria di Hünkar morta per mano di Behice, in cui verranno messi a disposizione e i suoi effetti personali, Fekeli avrà la possibilità di comprare un suo fazzoletto, che gli porterà alla mente tanti ricordi. Sarà un evento difficile da vivere, anche perché Fekeli non ha mai smesso di amare follemente la sua Hünkar.

L'asta benefica in memoria di Hünkar

Züleyha diventerà la nuova padrona di Villa Yaman e non perderà occasione per commemorare Hünkar.

Per questo motivo deciderà di organizzare un'asta e di mettere in palio i beni appartenuti alla suocera. Il ricavato andrà ai bambini e alle famiglie più povere di Çukurova.

Organizzerà l'asta grazie all'aiuto di Sermin e dell'associazione delle donne di Çukurova. Pianificheranno tutto nei minimi dettagli e sceglieranno di esporre i beni più importanti appartenuti a Hünkar. La donna ha fatto tanto per la comunità di Çukurova, quindi secondo Züleyha è giusto che venga onorata come si deve.

Fekeli dà il via all'asta

All'asta saranno presenti tutti: Demir, Sevda e anche Fekeli, il vero amore di Hünkar. L'uomo sarà molto emozionato nel vedere gli effetti personali della sua amata. Saprà benissimo che con l'asta Züleyha sta facendo una buona azione, ma faticherà anche alla sola idea di separarsi dai cimeli appartenuti per una vita alla sua Hünkar.

Sarà proprio Fekeli a dare il via all'asta e lo farà acquistando un fazzoletto di Hünkar: sarà un momento molto commovente.

Il dolroe di Fekeli

Fekeli rimarrà visibilmente commosso e ringrazierà Züleyha per tutto ciò che sta facendo per commemorare Hünkar. Nonostante tutto farà ancora molta fatica ad accettare il fatto che se ne sia andata per sempre e il ricordo della donna è ancora vivido nella sua mente.

Dopo aver acquistato il fazzoletto, non riuscirà a presiedere all'evento, così abbandonerà l'asta e se ne andrà via. Le lacrime scenderanno lungo le guance, per lui è stato molto doloroso vedere tutti gli oggetti e gli abiti di Hünkar messi all'asta.

Con quel fazzoletto in mano e in lacrime, Fekeli ricorderà la sua Hünkar. "Sarai sempre nel mio cuore", saranno queste le parole che l'uomo dedicherà a Hünkar mentre tra le mani stringerà il suo fazzoletto e annuserà il suo profumo.

Con un gesto se lo porterà vicino al cuore, ormai è l'unica cosa che lo tiene legato alla donna oltre ovviamente ai ricordi. Nonostante passi del tempo, Fekeli non riuscirà ancora a lasciarsi il passato alle spalle: vuole ancora tanto bene alla sua Hünkar, anzi la ama profondamente.