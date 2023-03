A distanza di meno di 24 ore dalla fine della 23esima registrazione di Amici, in rete si parla ancora di quello che è successo in studio tra i vari protagonisti del cast. Chi ha assistito alle riprese del 3 marzo, infatti, fa sapere che tra i prof Zerbi e Cuccarini c'è stata un'accesa discussione, mentre tra alcuni allievi la complicità era alle stelle. I ballerini Samu e Maddalena, per esempio, si sono scambiati abbracci e sguardi d'intera per tutta la puntata; Gianmarco e Megan, invece, si sono baciati confermando il loro ritorno di fiamma.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

L'ultima puntata pomeridiana di Amici, è stata registrata: venerdì 3 marzo, infatti, Maria De Filippi ha condotto il 23° speciale del suo programma, quello che il pubblico potrà vedere su Canale 5 domenica 12 marzo. Domani, infatti, andrà in onda l'appuntamento previsto una settimana fa che, a causa della morte di Maurizio Costanzo, è slittato.

Venerdì 3 marzo è stato completato il cast del serale: i professori hanno scelto i 15 allievi che a partire da sabato 18 marzo si esibiranno in prima serata.

A differenza degli anni passati, stavolta la produzione ha fissato un numero massimo di talenti che gli insegnanti potevano promuovere: dei 17 alunni della classe, due dovevano essere esclusi obbligatoriamente dal gruppo degli ammessi.

Il meccanismo dell'ultima puntata di Amici

Le anticipazioni della registrazione che si è svolta il 3 marzo, dunque, fanno sapere che tutti gli allievi di Amici sono partiti da zero: le maglie oro che sono state consegnate nelle scorse settimane, infatti, hanno perso valore e i ragazzi sono tornati tutti allo stesso livello.

I professori hanno visto e ascoltato le esibizioni di tutti nel primo round: chi è riuscito ad ottenere la media dell'8, ha ricevuto il lasciapassare per la nuova fase del programma.

I primi promossi dalla commissione interna, dunque, sono stati: Maddalena, Angelina, Isobel e Federica.

Il meccanismo è stato lo stesso fino a quando i titolari non sono rimasti in 7: tra Megan, Gianmarco, Samu, Cricca, NDG, Niveo e Benedetta, i docenti hanno dovuto scegliere i due eliminati della puntata.

I verdetti che i prof hanno emesso manche dopo manche, sono stati il frutto di confronti e discussioni: tra Rudy e Lorella è nato un diverbio a causa dell'alto numero di talenti che la soubrette avrebbe voluto portare al serale.

Zerbi ha chiaramente detto che se fosse dipeso solo da lui avrebbe dato la felpa oro solo a 10 allievi (quelli più meritevoli secondo lui), mentre la collega ha protestato dicendosi contrariata dal dover mandare a casa qualcuno.

Attesa per il prime time di Amici

Samu è stato uno degli ultimi ad ottenere la maglia oro e il pubblico in studio ha notato che a supportarlo nell'attesa c'era una persona il particolare. Pare che Maddalena sia stata molto vicina al compagno sia durante la registrazione che nei momenti di pausa, lasciando intendere che tra loro potrebbe essere nato qualcosa nell'ultimo periodo.

A fine riprese, dunque, a non rientrare nel cast del serale sono stati un cantante e una ballerina: Niveo è stato eliminato, mentre Benedetta ha ricevuto un'inaspettata proposta di lavoro.

Anche se non potrà gareggiare con gli altri, la giovane latinista rimarrà in casetta e negli appuntamenti in prima serata si esibirà con Mattia: visto che il titolare non può avere contatti con i professionisti (nel rispetto delle norme anti-Covid hanno sempre danzato separati da un plexiglas), Maria De Filippi ha pensato di trattenere la ragazza per far sì che Zenzola faccia dei passi a due.