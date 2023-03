Dopo tante sofferenze, finalmente la dolce Gulten potrà lasciarsi andare alla gioia; nelle prossime puntate di Terra Amara, Cetin potrà lasciare il carcere e la domestica potrà essere libera di vivere il suo amore con il più fidato uomo di Fekeli. Infatti, come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, quando Rusten si risveglierà dal coma rilascerà delle dichiarazioni in favore del giovane. Per Gulten e Cetin si prospetteranno tempi felici, anche se la coppia dovrà ancora affrontare Gaffur, ancora all'oscuro dei sentimenti che la sorella prova per il giovane.

Gulten vuole sposare Rusten

Proseguono le anticipazioni di Terra amara, concentrandosi sull'amore travagliato che lega Gulten a Cetin. Seguendo la storyline della soap turca, la dinamica in questione prenderà il visa nel momento in cui Cetin, stupito dai continui rifiuti di Gulten, la porterà in un luogo isolato per capire quali sentimenti la spingano a dire sempre no. La domestica, dietro insistenza, alla fine confesserà tra le lacrime di aver subito violenza da un uomo ormai morto. Lo scaltro uomo di Fekeli ci metterà poco a comprendere che è stato Ercument a macchiarsi del più vile dei crimini e poi ne avrà conferma anche da Yilmaz, il quale confiderà al ragazzo che lui stesso ammazzando il cugino di Demir ha vendicato Gulten.

Anzhe se la verità sarà stata ormai accertata, Gulten chiederà a Cetin di dimenticarla ugualmente.

Per allontanare il giovane, la domestica accetterà di sposare Rusten, un uomo più grande di lei di ben quindici anni con tre figli a carico e con un passato da ex galeotto. Quando Fadik rivelerà per puro caso a Cetin che la sua amata sta per fidanzarsi, il ragazzo correrà ad interrompere la cerimonia. Rusten estrarrà una pistola per fermarlo e Cetin per legittima difesa sarà costretto a sparare.

Cetin lascia il carcere

Rusten finirà in coma in gravi condizioni e la Pubblico Ministero Julide metterà in prigione Cetin in attesa che le circostanze vengano chiarite. Gulten, a questo punto, scioglierà tutte le sue riserve e avendo visto fino a che punto Cetin tiene a lei, confesserà il suo amore affermando che lo aspetterà per tutto il tempo necessario.

Fortunatamente, Rusten si risveglierà da coma e deciderà di dire la verità sui fatti, permettendo così a Cetin di lasciare il carcere per la gioia di Gulten. I due giovani però prima di vivere in serenità il loro amore dovranno fare i conti con un'altra persona. Gaffiur, che non ha mai visto di buon occhio il fidato uomo di Fekeli, dovrà ancora essere informato dalla sorella dei suoi sentimenti. Per scoprire come il marito di Saniye prenderà la notizia non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.