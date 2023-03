Arriverà una promessa d'amore nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5. Dopo essere stati rilasciati dal carcere, in cui erano finiti perché accusati di adulterio, Sermin e Hatip avranno modo di vedersi in gran segreto e sarà proprio lui a fare una promessa molto romantica alla donna: le prometterà di divorziare da Naciye e di sposarla il più presto possibile.

Sermin crede di essere stata arrestata a causa di Hünkar

Nelle prossime puntate inizierà a svolgersi il processo che vede come imputati Sermin e Hatip che erano stati arrestati per adulterio.

I due avranno anche modo di confrontarsi: secondo Sermin sono finiti in carcere solo per colpa di Hünkar. Sarà stufa della zia, perché periodicamente si dà da fare per rovinarle la vita, ma prometterà a se stessa che la questione non finirà qui.

Sermin, a quanto pare, ha un asso nella manica e metterà su un piano per distruggere la zia.

Sermin fotografa Hünkar e Fekeli mentre si abbracciano

Intanto Hünkar si incontrerà in gran segreto, e per l'ennesima volta, con Fekeli. I due avranno modo anche di parlare del trasferimento di Müjgan e Yilmaz nella piccola villa. Hünkar crederà che Yilmaz l'abbia fatto solo per provocare Demir.

A ogni modo Hünkar e Fekeli trascorreranno insieme dei momenti di tenerezza e non faranno altro che dirsi che non possono stare lontani l'uno dall'altra.

La coppia, però, andrà incontro a un problema, che porta il nome di Sermin. Con l'inizio del processo la donna verrà scarcerata provvisoriamente, così avrà modo di spiare la zia.

La seguirà proprio nel posto segreto in cui si incontra con Fekeli e li fotograferà insieme mentre hanno un atteggiamento affettuoso e sono intenti ad abbracciarsi.

Con queste prove Sermin potrà dare inizio alla sua vendetta.

Hatip vuole sposare Sermin

Quando Hatip e Sermin verranno rilasciati avranno modo di incontrarsi. Visto che sono stati denunciati per adulterio devono stare molto attenti a non farsi vedere insieme. La loro relazione non viene apprezzata da nessuno e questa cosa non starà per niente bene ad Hatip, che in qualche modo vorrà cambiare le cose.

È stato lui a cercare Sermin, proprio perché sentiva la sua mancanza. Prenderà la mano della donna perché avrà una cosa importante da dirle. Davanti allo sguardo sorpreso di Sermin le dirà: "Ci ho pensato: divorzierò da mia moglie così potremmo sposarci".

Sermin non riuscirà a credere alle sue parole e presa dalla situazione darà libero sfogo alla passione con Hatip. Bisognerà capire se Hatip sia sincero, in più c'è un altro problema: Sermin è ancora una donna sposata, deciderà davvero di divorziare da Sabahattin? Tutto ciò sarà chiarito nelle puntate successive.