Il daytime del 13 marzo è servito per svelare il meccanismo del serale di Amici: i professori saranno capitani di tre diverse squadre e al termine di ogni puntata due allievi verranno eliminati. La produzione ha anche reso noti gli accoppiamenti tra insegnanti di canto e ballo: Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo sono stati i primi a confrontarsi con i loro ragazzi per cercare di scovare i punti deboli degli avversari.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

Le tre squadre del serale di Amici 22 sono così composte: Zerbi e Celentano, Arisa e Todaro, Cuccarini ed Emanuel Lo.

Non sono stati i professori a decidere come associarsi: la conduttrice ha spiegato agli allievi e ai telespettatori che è stata la produzione a mettere insieme i docenti per cercare di creare team equilibrati.

L'insegnante di ballo hip-hop ha incontrato Samu, Maddalena e Megan e ha discusso con loro del talento di chi si troveranno di fronte in prima serata.

Il compagno della cantante Giorgia non ha risparmiato critiche ai danzatori delle altre squadre, riuscendo a trovare un difetto ad ognuno di loro, anche a quelli più forti sulla carta.

"Ramon ha molti punti deboli, ad esempio è inespressivo e ha un movimento basico", ha detto il prof della scuola nel corso del daytime trasmesso in tv il 13 marzo.

Le frecciatine ai 'rivali' di Amici

"Gianmarco è debole tecnicamente, soprattutto quando esce dal suo", ha proseguito Emanuel Lo nell'analisi che ha fatto degli allievi avversari. L'insegnante di ballo ha aggiunto che Petrelli eccellerebbe esclusivamente in coreografie ricche di ammiccamenti, dove emergerebbe solo sensualità e non grandi qualità.

Il docente di hip-hop ha avuto qualcosa da dire anche su Isobel, che è considerata dai fan il talento migliore della categoria danza di quest'anno: "Lei non è imbattibile, ha dei punti deboli e non dobbiamo preoccuparci".

Stesso discorso è stato fatto su Alessio, il titolare del team Arisa-Todaro che quasi sicuramente si sfiderà ogni settimana con Samu (i due rappresentano lo stesso stile, quello "di strada").

La critica più aspra, però, Emanuel sembra averla fatta a Mattia Zenzola: "Lui non ha carisma, la sua debolezza è la presenza scenica perché è piccolo".

I ragazzi sono stati messi al corrente delle parole del prof avversario e alcuni si sono detti dispiaciuti per come sono stati descritti.

Il parere della docente di canto di Amici

Anche Lorella si è sbilanciata sui cantanti che dal 18 marzo sfideranno i suoi "pupilli" NDG, Angelina e Cricca.

"In Aaron c'è più compiacimento che anima, mentre Wax e Piccolo G non hanno ancora dimostrato di essere versatili", ha detto la prof Cuccarini nel corso del pomeridiano di Amici che è andato in onda oggi, lunedì 13.

Su Federica, invece, la docente della scuola ha manifestato dei dubbi su quanto sarà in grado di reggere la pressione del serale, una fase del programma totalmente diversa dal pomeridiano che si è concluso domenica scorsa.

Giovedì prossimo, dunque, sarà registrata la prima puntata e in tarda serata trapeleranno le anticipazioni di quasi tutto quello che accadrà all'esordio: visto che il meccanismo è rimasto lo stesso della scorsa edizione, il nome di uno degli eliminati non sarà svelato in studio.

Per evitare la diffusione di troppi spoiler, infatti, il verdetto del ballottaggio viene svelato da Maria al rientro dei ragazzi in casetta: soltanto il primo escluso della serata viene deciso durante le riprese, più precisamente al termine della prima manche della gara.

I tre giudici, poi, scelgono chi salvare tra i due allievi che finiscono a rischio dopo le altre due partite.