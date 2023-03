Tante novità in arrivo nelle nuove puntate di Terra Amara in programma prossimamente sul Canale 5. Gli spoiler turchi della soap opera svelano che Gaffur Taskin scoppierà in una valle di lacrime quando scoprirà il segreto di sua sorella Gulten, grazie a una rivelazione di Saniye.

Terra amara, anticipazioni: Cetin finisce in carcere

Le anticipazioni di Terra amara, riguardanti le nuove puntate trasmesse prossimamente su Canale 5, rivelano che Gaffur sorprendere sua sorella a un appuntamento con il fidanzato.

I due inizieranno a vedersi dopo che Gulten confiderà a Cetin di non poterlo sposare in quanto è stata abusata da Ercument, il cugino di Demir Yaman (Murat Ünalmış).

Nonostante le rassicurazioni del giovane, lei lo allontanerà. Taskin così arriverà a prendere una decisione spiazzante riguardo il suo futuro: comunicherà a Gaffur di aver deciso di sposare Rustem, un uomo più grande di lei e già padre di tre figli.

Una notizia che arriverà alle orecchie di Cetin, il quale deciderà di interrompere il fidanzamento ufficiale della sua amata. I due rivali daranno vita a un parapiglia che finirà con il grande ferimento di Rustem. Pertanto il tirapiedi di Yilmaz verrà portato in carcere, dove dopo un mese riuscirà a dimostrare la sua innocenza.

Gaffur vede sua sorella tra le braccia del tirapiedi di Yilmaz

Nelle puntate turche di Terra amara Gulten capirà di amare Cetin.

Un giorno la domestica accetterà di uscire con l'amato al cinema, e ci riuscirà grazie alla complicità di Hunkar e della cognata Saniye. Tuttavia l'appuntamento finirà nei peggiori dei modi quando i due innamorati incontreranno Gaffur (Bülent Polat) di ritorno da un lavoro per mettere insieme i soldi da dare ad Hatip. Il capomastro andrà su tutte le furie quando vedrà sua sorella tra le braccia del tirapiedi di Yilmaz.

La obbligherà a salire in auto, precisandole che non darà mai il suo consenso al matrimonio con Cetin, in quanto è un alleato della famiglia di Fekeli.

Saniye confessa al marito che sua cognata è stata abusata da Ercument

Gaffur riceverà un'amara sorpresa quando ritornerà a casa. Saniye gli racconterà che Gulten è stata abusata da Ercument, ucciso poi da Yilmaz.

Il signor Taskin, a questo punto, guarderà con occhi diversi Cetin, visto che capirà che è disposto a sposare la sua congiunta nonostante non sia più illibata. Una brutta notte per l'uomo che si lascerà andare a un pianto a dirotto, consapevole di non essere riuscito a capire la sofferenza provata dalla sorella.