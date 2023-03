Gaffur rischierà di morire per mano di Demir nelle prossime puntata di Terra Amara in onda su Canale 5. Verrà preso a botte dal suo capo quando scoprirà proprio da lui che ha ucciso Hatip solo per soldi. Lo salveranno solamente Saniye e Üzüm: Demir non lo denuncerà alla polizia perché non vorrà che le due donne siano costrette a una vita fatta ancora di più sacrifici solo per la brutta attitudine di Gaffur.

La confessione di Gaffur a Saniye

Nelle prossime puntate Gaffur avrà una serie di problemi da affrontare, anche perché da un momento all'altro potrebbe rischiare di finire in carcere in quanto colpevole di un delitto.

Avrà paura che possa venire fuori che è stato lui a uccidere Hatip e di conseguenza farà di tutto pur di mantenere il segreto.

L'unica che lo conosce veramente bene, ovvero la moglie Saniye, capirà che c'è qualcosa che non va in lui. Noterà che il marito non le sta dicendo tuta la verità, quindi lo affronterà e gli chiederà cosa c'è che non va.

Behice ricatta Gaffur

Gaffur si sfogherà e le dirà che fortuitamente ha ucciso Hatip. È successo tutto per il denaro: hanno avuto uno scontro dove Gaffur è riuscito a salvarsi, mentre Hatip è morto. Sermin ha assistito a tutta la scena ed è stato proprio lei a dare a Behice una lettera che Gaffur aveva inviato ad Hatip.

Con questa lettera la donna ha iniziato a ricattare Gaffur, dicendogli che se non avesse fatto quello che voleva sarebbe andata alla polizia a denunciarlo.

Saniye prova a trovare una soluzione

Saniye scoprirà così tutta la verità e inizierà a preoccuparsi. La loro posizione è abbastanza critica e comincerà a valutare anche la possibilità che Gaffur possa finire in prigione. Entrambi penseranno che parlandone con Demir magari le cose potrebbe migliorare, anche perché Saniye temerà che a causa di tutto ciò anche il futuro della piccola Üzüm potrebbe essere in pericolo.

I coniugi si faranno forza e andranno dal loro padrone per raccontargli tutta la verità.

Demir contro Gaffur

Quando Demir sentirà ciò che è accaduto a Gaffur si arrabbierà più che mai. Non solo sarà deluso in quanto gli ha omesso una cosa così importante, ma lo accuserà di essere solamente un uomo ambizioso a cui interessano i soldi.

Questo incontro tra i tre avverrà in una delle stalle della tenuta Yaman e a un certo punto Demir inviterà Saniye a lasciare la stalla perché avrà bisogno di parlare a faccia a faccia con il marito. Gaffur gli chiederà perdono, ma Demir gli urlerà che è solo un bugiardo e lo riempirà di botte.

Lo risparmierà e non lo denuncerà alla polizia solamente perché non vuole che Saniye e Üzüm possano soffrire per questa cosa, ma Gaffur se la vedrà veramente brutta.