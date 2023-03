Molteplici colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Terra Amara trasmesse prossimamente sui teleschermi di Canale 5. Le trame turche dello sceneggiato campione di ascolti delle reti Mediaset rivelano che Mujgan Hekimoglu deciderà di scappare con il figlio Kerem Ali lontano da Cukurova. Una decisione che arriverà alle orecchie di Yilmaz Akkaya, il quale proverà a fare qualcosa per fermare la sua partenza.

Terra amara, anticipazioni: Yilmaz prende le distanze dalla moglie

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le nuove puntate trasmesse nelle prossime settimane in televisione svelano che Mujgan prenderà un'iniziativa inaspettata.

Tutto inizierà quando Demir si arrabbierà moltissimo nel momento in cui prenderà visione del video, dove Zuleyha (Hilal Altınbilek) sembrerà aver intralciato una relazione extraconiugale con Yilmaz (Uğur Güneş). Il ricco imprenditore vorrà uccidere sua moglie ma poi cambiare subito idea, dato che non vorrà rendere orfani i loro figli. Nonostante questo, il giovane Yaman caccerà Altun dalla tenuta impedendole qualunque incontro con prole e servitù. In questa circostanza, l'uomo sottolineerà di considerarla morta a tutti gli effetti. Una situazione drammatica che finirà per coinvolgere anche Mujgan, dato che suo marito prenderà le distanze da lei per tutto il male che è stata capace di fare.

Mujgan decide di fuggire con il figlio in America

Nelle puntate turche di Terra amara, in onda prossimamente in Italia, Mujgan deciderà di agire per proteggere il figlio appena avuto da Yilmaz. La donna infatti, capirà che anche Behice non è più dalla sua parte quando le consiglierà di farsi vedere da uno psicanalista a causa della sua ossessione nei riguardi di Zuleyha.

La pediatra così approfitterà di un drammatico confronto con il consorte per scappare dalla tenuta. In seguito, la donna chiederà ospitalità ad un'amica in attesa di preparare i documenti per entrare negli Stati Uniti insieme ad un minore.

Akkaya vuole impedire la partenza della nipote di Behice

Ma la fuga della nipote di Behice arriverà presto alle orecchie di Yilmaz.

Proprio quest'ultimo si metterà subito alla ricerca di sua moglie per riprendersi Kerem Ali. L'ex meccanico infatti crederà che Mujgan sia decisa a lasciare la Turchia e raggiungere sua madre in America. Pertanto, Akkaya cercherà di impedirle il suo folle proposito. La donna riuscirà a farla franca oppure il figlioccio di Fekeli riuscirà a fermarla in tempo? Non resta che attendere le prossime anticipazioni dello sceneggiato turco per scoprire cosa succederà.