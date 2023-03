Brutto momento in arrivo per Sabahattin nelle prossime puntate di Terra Amara. Proprio quando sembrerà che il medico abbia trovato la felicità al fianco del nuovo pubblico ministero di Adana, Sermin ci metterà il suo zampino. Nonostante il divorzio sia ormai stato ufficializzato dal tribunale, la nipote di Hunkar non sopporterà che Sabahattin possa risposarsi con un'altra donna, così si recherà da Julide e le racconterà di essere affranta per come sia finito il suo matrimonio, affermando di essere ancora innamorata del suo ex. Julide resterà così colpita che deciderà di troncare la sua relazione con il dottore.

Sermin parla con Julide

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi sulla neo coppia formata da Sabahattin e Julide. Seguendo la trama della soap turca, dopo aver finalmente ottenuto il divorzio da Sermin, Sabahattin prenderà coraggio e chiederà a Julide di sposarlo, visti i sentimenti che comincerà a provare per la donna. Il pubblico ministero accetterà immediatamente la proposta, ricambiando l'amore. Mujgan, che per prima noterà l'interesse reciproco dei due, gioirà della bella notizia, ma non tutti saranno dello stesso avviso.

Non appena Sermin vedrà che al dito del suo ex marito c'è un anello di fidanzamento andrà su tutte le furie. Mal sopportando l'idea che Sabahattin possa essere felice senza di lei, la nipote di Hunkar giurerà a se stessa di impedire in ogni modo l'imminente matrimonio.

Con questo preciso scopo si presenterà nell'ufficio di Julide e fingerà di essere disperata per la fine del suo matrimonio. Tra finte lacrime, la donna ricorderà al pubblico ministero che il suo matrimonio è durato per ben 23 anni e che la figlia in comune con Sabahattin sta molto soffrendo per la separazione dei suoi genitori.

Sabahattin deluso dalla fine del suo fidanzamento

Sermin lascerà l'ufficio di Julide affermando che farò di tutto per riconquistare l'ex marito. Le parole della perfida cugina di Demir lasceranno il segno sulla pubblico ministero che si sentirà di troppo e inizierà a pensare che intromettersi in un'altra relazione non sia giusto.

Non appena avrà modo di parlare direttamente con Sabahattin, Julide gli comunicherà di aver preso una decisione in merito al loro fidanzamento.

Julide lascerà Sabahattin in preda ai sensi di colpa innescati da Sermin. A nulla varranno le affermazioni del dottore, che racconterà che il suo matrimonio era già finito da molti anni. Julide però sembrerà ferma sulla sua posizione e al medico non resterà che ingoiare il boccone amaro. Deluso Sabahattin andrà da Sermin per chiederle spiegazioni. Riuscirà il dottore a far tornare sui suoi passi Julide? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.