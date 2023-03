Le avventure della soap opera turca Terra Amara mantengono viva la curiosità del pubblico italiano. Nelle puntate in programma sulla rete ammiraglia Mediaset, tra qualche settimana, Demir Yaman (Murat Ünalmış) farà una mossa in grado di far entrare in crisi il suo matrimonio con Züleyha Altun (Hilal Altınbilek). L’uomo intesterà ogni cosa di valore in suo possesso alla secondogenita Leyla, su consiglio della madre Hünkar (Vahide Perçin).

Trame turche, Terra amara: Demir minaccia di farla pagare a Zuleyha, Behice rimprovera Mujgan

Nei nuovi episodi in onda su Canale 5, le rivali in amore Mujgan (Melike İpek Yalova) e Zuleyha partoriranno lo stesso giorno: la prima metterà al mondo Kerem Ali; la seconda, invece, Leyla.

La dottoressa Hekimoğlu temerà di perdere il suo bambino poiché, dopo essere nato prematuro, avrà dei problemi di salute. A questo punto, non appena Kerem Ali riuscirà a sopravvivere, Mujgan sarà sempre più gelosa di Altun: soprattutto la caccerà in malo modo dalla sua abitazione, quando Mujgan la sorprenderà in procinto di allattare suo figlio per farlo smettere di piangere. Hekimoğlu, durante uno sfogo con la zia Behice (Esra Dermancıoğlu), le dirà di aver scoperto che, in realtà, Adnan è il frutto della passata relazione sentimentale tra suo marito Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) e Zuleyha.

Successivamente Mujgan scatenerà la furia di Demir, quando gli farà sapere che sua moglie ha approfittato della sua assenza per prendere in braccio suo figlio.

Yaman si scaglierà subito contro Zuleyha, dicendosi disposto a vendicarsi se si avvicinerà di nuovo al suo ex fidanzato Yilmaz. Behice, invece, farà una ramanzina alla nipote Mujgan: durante il rimprovero, le farà notare che, con il suo atteggiamento, potrebbe far tornare insieme Akkaya e Altun.

Demir rischia la vita, l’eredità dei Yaman intestata soltanto a Leyla

Intanto Hunkar, dopo essere stata provocata da Behice, inviterà Demir ad intestare i suoi beni soltanto a Leyla, per evitare che finiscano nelle mani di Yilmaz qualora dovesse venire a galla la vera paternità di Adnan. Yaman correrà un grosso pericolo a seguito del litigio con la madre: Demir rischierà di cadere da un dirupo con la sua automobile, a causa di una brusca frenata.

Dopo essere sfuggito alla morte, grazie all’intervento di alcuni operai, Demir farà un passo indietro. In particolare, il ricco imprenditore firmerà i documenti attraverso cui affiderà ogni sua ricchezza alla vera erede Leyla: Yaman ovviamente agirà all’oscuro della moglie Zuleyha. Non rimane che attendere, quindi, per sapere in che modo reagirà la protagonista principale della telenovela, quando verrà a conoscenza del gesto del marito.