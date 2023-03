Grandi colpi di scena in arrivo nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 7, dove a tenere banco saranno le vicende di Gemma.

La notizia della gravidanza finirà per scatenare un vero e proprio terremoto in casa Colombo: Ezio e Veronica si daranno da fare per cercare di trovare una soluzione, dato che Carlos non intende prendersi le sue responsabilità ed è scappato via in Argentina.

La situazione per Gemma non sarà delle migliori e, nel corso dei prossimi episodi, non si esclude che la ragazza possa anche rischiare di perdere il bebè.

La gravidanza di Gemma al centro delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate de 'Il Paradiso delle signore 7' rivelano che le vicende di Gemma saranno al centro delle trame e, in generale, delle dinamiche di casa Colombo.

Ezio vorrà informare Carlos di quello che sta accadendo, dato che il ragazzo è il padre del bambino che la venere porta in grembo.

Peccato, però, che, alla fine, faranno una scoperta inaspettata: l'uomo è tornato in Argentina, Carlos è in procinto di sposare un'altra donna.

Un vero e proprio choc per tutti, dato che Gemma non potrà coronare il suo sogno d'amore con Carlos e adesso rischia a tutti gli effetti di diventare una "ragazza madre".

Gemma si mostrerà preoccupata nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 7

Per tale motivo, quindi, Ezio e Veronica decideranno di prendere in mano le redini della situazione e, nel corso dei prossimi appuntamenti di questa settima stagione de Il Paradiso delle signore, proporranno a Gemma di crescere il suo bambino e far sì che venga considerato figlio loro.

Una proposta che non piacerà affatto a Gemma che a sua volta si metterà all'opera per studiare un piano che possa permetterle di crescere suo figlio da sola.

Insomma, una vicenda decisamente spinosa, la quale finirà per creare grandi tensioni anche alla diretta interessata.

Gemma potrebbe perdere il bebè nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 7

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano che Gemma apparirà sempre più preoccupata e tesa nel corso delle prossime puntate di questa stagione e non si esclude che, alla fine, questa gravidanza possa trasformarsi in una tragedia.

Il sospetto, infatti, è che questa situazione di forte stress e di grande tensione che sta vedendo protagonista la figlia di Veronica, potrebbe avere delle conseguenze nefaste sul bebè.

Non si esclude, quindi, che Gemma in uno dei prossimi controlli medici, possa scoprire di aver perso il bambino che portava in grembo.

In tal caso sarebbe un grande choc per la sorellastra di Stefania, che non ha mai nascosto i suoi forti sentimenti nei confronti di Carlos.