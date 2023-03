Sono piuttosto spiazzanti le anticipazioni sulla registrazione di U&D del 6 marzo: il blogger Pugnaloni, infatti, ha raccontato che Gemma e Silvio hanno regalato momenti di imbarazzo e sensualità davanti alle telecamere. La dama ha informato il pubblico quanto la passionalità del cavaliere la lasci senza parole, come quando sono stati insieme in una spa e lui ha proposto un avvicinamento fisico un po' osé. Sul fronte giovani, ancora rimandata la scelta di Federico: ieri Nicotera, Carola e Alice non erano in studio.

Aggiornamenti sui senior di U&D

Da quando Ida ha lasciato il programma in coppia con Alessandro, Gemma è tornata al centro delle dinamiche del Trono Over. L'arrivo di Silvio, poi, non ha fatto altro che regalare spazio e visibilità alla torinese che da quasi un anno era piuttosto defilata nel dating-show, ricoprendo più il ruolo di comparsa che quello di protagonista.

Le anticipazioni che sono trapelate dagli studi di U&D il 6 marzo, ad esempio, confermano il ritorno di Galgani tra i volti più discussi del parterre.

Chi ha assistito alle riprese di lunedì pomeriggio, infatti, ha raccontato che Maria ha chiamato al centro la dama e il suo nuovo corteggiatore, un signore molto passionale che non ha mai nascosto l'attrazione fisica che prova nei confronti della 73enne.

La presentatrice ha anche mandato in onda l'esterna che i due hanno girato in una spa alcuni giorni prima, un appuntamento che ha avuto dei risvolti spiazzanti e divertenti.

Le novità su dame e cavalieri di U&D

Terminata la visione del filmato, Gemma si è lasciata andare ad un racconto che ha strappato molte risate al pubblico presente in studio.

Gli spoiler della registrazione di U&D del 6 marzo, infatti, fanno sapere che nella spa Galgani ha ricevuto da Silvio un paio di "proposte" che l'hanno messa in imbarazzo.

Il blogger Pugnaloni, infatti, riporta che il cavaliere del Trono Over ha chiesto alla torinese se poteva leccarle le ascelle e le dita dei piedi, un modo molto diretto per rompere il ghiaccio e dare una svolta fisica alla loro frequentazione.

Le anticipazioni non chiariscono se questo contatto c'è stato o meno, ma la protagonista del dating-show non si è tirata indietro nella conoscenza e ha deciso di continuare a uscire con il suo intraprendente corteggiatore.

Il doppio 'no' di Roberta a U&D

Restando sempre in tema Over, lo scorso 6 marzo Riccardo si è riproposto a Roberta. Dopo aver fatto un po' il "provolone" con la ex dietro le quinte, Guarnieri ha ammesso che darebbe un'altra possibilità al loro rapporto ma lei ha detto "no".

Di Padua, infatti, non guarda al passato ma al futuro: nonostante la differenza d'età, la dama del Trono Over è interessata ad un corteggiatore di Nicole. La romana avrebbe volentieri fatto un ballo con il giovane Andrea, ma lui ha declinato l'invito nel rispetto della tronista che sta conoscendo in esterna da qualche settimana a questa parte.

Anche Aurora Tropea è stata tra i protagonisti dell'ultima registrazione di U&D: ad una decina di giorni di distanza dal suo rientro nel parterre, la donna ha discusso animatamente con Gianni Sperti sulle motivazioni per le quali era andata via dal programma più di un anno fa.

Nella lite si è intromesso anche Armando, uno degli "accusatori" principali della romana nel periodo in cui si diceva che parlasse male della trasmissione e di tutti quelli che ci lavorano.

Oggi, martedì 7 marzo, Maria De Filippi condurrà un altro nuovo appuntamento: secondo i fan, le riprese odierne potrebbero essere quelle giuste per scoprire se la scelta di Federico ricadrà su Carola oppure su Alice (i tre non erano i studio ieri).