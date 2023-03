Lunedì 6 marzo 2023 è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini. Nelle ultime ore già si vociferava di alcuni disappunti da parte di Pier Silvio Berlusconi in merito alla direzione che il Grande Fratello stava prendendo nelle ultime settimane. Questo disappunto è stato poi confermato dallo stesso Signorini il quale ha aperto la puntata dichiarando che i vertici Mediaset erano stufi delle continue liti e volgarità cui si assiste nella casa. A quanto pare però, la rivoluzione in atto non riguarderebbe solo i concorrenti all'interno della casa ma anche lo studio, dove erano assenti gli ex vipponi via via eliminati nel corso di questa edizione.

Grande Fratello, via gli ex concorrenti dallo studio

Pier Silvio Berlusconi sembra aver manifestato dunque un certo disappunto in merito alle troppe scorrettezze e volgarità esibite dai vipponi all’interno del Grande Fratello Vip. A tal proposito già da qualche giorno i concorrenti sembravano vivere in un clima di maggiore serenità, probabilmente a seguito di alcuni richiami da parte degli autori. Ad ogni modo, ai telespettatori non è sfuggito che in studio, fatta eccezione di Antonio e Ginevra, protagonisti di un blocco televisivo, non erano presenti altri concorrenti in puntata. Sono inoltre sparite tutte le citazioni al termine della sigla finale, come già era stato anticipato dal regista Alessio Pallaci.

Pare dunque che ora il Grande Fratello manterrà si un clima di reality show, ma con dei modi differenti, più politicamente corretti, con meno litigi, con meno problematiche e meno scorrettezze.

Il discorso di Alfonso Signorini

Alfonso Signorini ha iniziato la puntata di ieri del Grande Fratello Vip collegandosi con la casa: “La scorsa puntata è stata molto particolare, in quanto si è superato un limite che era meglio non superare”.

Alfonso ha proseguito dicendo che spesso i reality sono i format più veri, soprattutto il Grande Fratello Vip, in quanto i concorrenti vengono ripresi 24 ore su 24 e sono quindi più soggetti a potenziali criticità di sorta: le riprese rispettano la realtà che è fatta di emozioni, sentimenti, lacrime ma anche di nervosismo e litigi.

Signorini ha tuttavia aggiunto che bisogna pur sempre mantenere un limite, limite che nelle ultime settimane sarebbe stato superato. Il direttore di Chi ha affermato che proprio le ultime settimane, dal punto di vista dei comportamenti di ognuno, sono infatti state inaccettabili: “In merito è intervenuto l’editore, manifestando il suo disappunto per l’atteggiamento troppo aggressivo che avete nel relazionarvi tra di voi. Avete anche superato il limite nel modo di vestirvi, indecoroso per una prima serata di Canale 5”.

Signorini ha così chiesto ai concorrenti di chiedere scusa al pubblico e di proseguire la loro avventura al Grande Fratello Vip con più consapevolezza e rispetto di prima.