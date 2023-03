L'appuntamento con Uomini e donne torna in onda nella giornata di mercoledì 15 marzo, con la messa in onda di una nuova puntata su Canale 5.

Le anticipazioni sul talk show dei sentimenti di Maria De Filippi rivelano che si partirà dalle vicende del trono over, dove a tenere banco saranno ancora una volta le novità legate al percorso di Gemma.

Occhi puntati anche sulla dama Desdemona che, in questo nuovo appuntamento con il talk show, si ritroverà a fare i conti con una segnalazione che la metter nei guai.

Gemma va in crisi: anticipazioni Uomini e donne 15 marzo 2023

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la nuova puntata di Uomini e donne che sarà trasmessa questo mercoledì 15 marzo su Canale 5, rivelano che si tornerà a parare delle vicende di Gemma.

La dama sta portando avanti la sua frequentazione con il cavaliere Silvio, ma non nasconderà i suoi dubbi e la sua crisi legata ai modi di fare del cavaliere.

Silvio, pur avendo conquistato Gemma, sembra far nascere dei tentennamenti nel cuore della dama torinese, la quale sembrerà volerci andare con i piedi di piombo prima di fare scelte affrettate.

Come si evolverà la situazione nel corso delle prossime registrazioni di Uomini e donne? Gemma riuscirà a mettere la parola fine alla sua esperienza in studio con Silvio?

Segnalazione su Desdemona: anticipazioni Uomini e donne del 15 marzo

In attesa di scoprirlo, le anticipazioni di Uomini e donne del 15 marzo 2023 rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende della dama Desdemona, la quale si ritroverà al centro dell'attenzione e delle polemiche. Il motivo? In studio arriverà una segnalazione sul conto della dama che non passerà affatto inosservata e finirà per innescare molte critiche in studio.

Le reazioni non si faranno attendere e, a quel punto, la dama si ritroverà messa alle strette e in grande difficoltà. Le anticipazioni di questo nuovo appuntamento con il trono over rivelano che a quel punto la dama deciderà di abbandonare definitivamente la trasmissione Mediaset e uscire di scena dal cast del talk show.

Desdemona se ne va dal programma: anticipazioni Uomini e donne 15 marzo

Un addio che non passerà inosservato, dato che in queste settimane Desdemona ha tenuto banco con le sue vicende sentimentali, che l'hanno portata a scontrarsi anche con i due opinionisti Gianni e Tina.

In attesa di vedere questo nuovo appuntamento con il talk show Mediaset, le anticipazioni riguardanti le puntate del 16 e 17 marzo rivelano che ci sarà spazio anche per la scelta finale di Federico Nicotera. Il tronista romano porterà a compimento il suo percorso in studio con Alice e Carola, salutando così definitivamente il pubblico.