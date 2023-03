Sono durate un paio di giorni le voci di crisi su una coppia nata a U&D alcuni mesi fa: Ida Platano, infatti, nelle ultime ore si è esposta per far sapere a fan e curiosi che la sua storia d'amore con Alessandro procede per il meglio. Alcune segnalazioni parlavano di un allontanamento voluto dalla dama perché le cose non starebbero andando come lei desiderava lontano dai riflettori, ma ci ha pensato la diretta interessata a smentire tutto postando foto e video del weekend romantico che ha condiviso col fidanzato tra Milano e Brescia.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

I fan della coppia formata da Ida e Alessandro possono dormire sonni tranquilli: per il blogger Pugnaloni non c'è nessuna crisi in corso e la storia tra i due va benissimo.

A destare preoccupazione era stata una strana frase che Platano ha condiviso sul proprio profilo Instagram di recente, una riflessione che recitava: "Deludiamoci con rispetto".

Gli spettatori di U&D hanno subito pensato che queste parole fossero una frecciatina della parrucchiera al fidanzato, col quale non si faceva vedere insieme da tempo sui social network.

Il blogger Pugnaloni si era affrettato a smentire tutte queste chiacchiere raccontando che la bresciana si riferiva ad altro quando parlava di delusioni, ma soltanto nelle ultime ore è stata fatta una vera chiarezza sulla vicenda.

Il gesto della 'regina' di U&D

Dopo essersi assentata dai social network per quasi una settimana, tra domenica 5 e lunedì 6 marzo Ida è tornata attiva e l'ha fatto con alcuni contenuti che hanno svelato come procede la sua vita amorosa.

L'altra sera, ad esempio, la bresciana si è lasciata immortalare affianco ad Alessandro in un ristorante di Milano: i due, dunque, sono ancora fidanzati e con una semplice foto hanno scacciato via le tante voci di crisi che sono circolate in questi giorni.

Stamattina, poi, Platano ha dato il buongiorno ai suoi follower di Instagram con un video dove la si vedeva portare il caffè a Vicinanza: i due si trovavano a casa di lei, dove vive anche il piccolo Samuele (il figlio della dama del Trono Over).

Il malumore che ha portato la parrucchiera ad allontanarsi dai social per un periodo, dunque, non dipendeva dal compagno, che appena ha potuto l'ha raggiunta a Brescia e ha trascorso con lei un romantico weekend.

Attesa per le anticipazioni di U&D

I fan di U&D che pensavano ci fosse "maretta" tra Ida e Alessandro, già avevano ipotizzato un loro imminente ritorno in studio per aggiornare il pubblico sulla situazione. Stando agli ultimi sviluppi, la coppia non dovrebbe partecipare a neppure una delle due registrazioni che sono in programma in questi giorni: lunedì 6 e martedì 7 marzo, infatti, Maria De Filippi tornerà a condurre nuove puntate del dating-show, le prime dopo lo stop causato dall'improvvisa scomparsa di Maurizio Costanzo.

Oggi pomeriggio, in particolare, Federico Nicotera farà la sua scelta: dopo mesi di conoscenza con Alice Barisciani e Carola Carpanelli, il tronista sta per fare il nome della persona con la quale vorrebbe condividere la quotidianità d'ora in avanti.

Le anticipazioni che trapeleranno in serata, dunque, sveleranno il finale che avrà il lunghissimo percorso del romano nel Trono Classico.

Per quanto riguarda l'altra veterana del cast, Lavinia Mauro, ancora non si sa quando porterà a termine la sua ricerca dell'anima gemella: nel corso delle ultime riprese alle quali ha partecipato, la giovane ha detto di essere confusa e lontana dalla decisione che prima o poi dovrà prendere tra Alessio Campoli e Alessio Corvino.