Potrebbe esserci una crisi in corso tra due amati protagonisti di U&D: la sera del 2 marzo, infatti, Ida Platano ha usato i social network per condividere una riflessione piuttosto pessimistica sui rapporti, sulle delusioni e sul rispetto che non dovrebbe mai mancare. Lunedì 6 riprenderà la messa in onda delle puntate di Uomini e Donne, dunque si potrebbe sapere qualcosa in più su quello che sta succedendo nella vita amorosa della parrucchiera: la relazione con Alessandro Vicinanza, dunque potrebbe vacillare a pochi mesi dal suo inizio.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Le prossime registrazioni di U&D sono previste per lunedì 6 e martedì 7 marzo, quindi fino ad allora il pubblico si sta dedicando a quello che succede nelle vite dei protagonisti del cast. Ad attirare l'attenzione dei curiosi alcune ore fa, per esempio, è stata una Instagram Stories che Ida ha pubblicato sul suo account.

Dopo essere sparita per giorni dai social network, Platano ha scelto di farsi viva con una "massima" che non lascerebbe presagire a nulla di buono sulla sua vita sentimentale.

"Deludiamoci con rispetto", è questo il pensiero che la dama del Trono Over ha postato la sera del 2 marzo scatenando chiacchiere e teorie sul suo rapporto d'amore.

Un parere che stanno condividendo in tanti, infatti, è che questa frase potrebbe essere riferita alla relazione che la parrucchiera sta vivendo con Alessandro Vicinanza da quasi quattro mesi.

Silenzio della coppia di U&D

Dopo aver abituato i fan a dediche quotidiane, infatti, Ida e Alessandro hanno fatto calare il silenzio sul loro rapporto: è da quasi una settimana, infatti, che la dama e il cavaliere di U&D non interagiscono su Instagram come hanno sempre fatto, ovvero da quando si sono fidanzati davanti alle telecamere.

In una storia che ha postato la sera del 2 marzo, infatti, il napoletano si è rivolto ai propri follower chiedendo consigli su un film da vedere in tv, ma non ha fatto nessun accenno alla compagna o alla loro situazione attuale.

Platano, invece, si è limitata a pubblicare la frase "deludiamoci con rispetto" senza specificare a chi o a cosa fosse rivolta: questo "dire e non dire" ha inevitabilmente dato il via a chiacchiere e ipotesi su quello che starebbe succedendo tra i due protagonisti del Trono Over.

In questi giorni, inoltre, la coppia dovrebbe festeggiare i primi quattro mesi d'amore e, se tutto procedesse a gonfie vele, sui social dovrebbero tornare le dichiarazioni reciproche e lo scambio di "like" che mancano da un bel po' di tempo.

Attesa per le nuove riprese di U&D

Il silenzio social di Ida e Alessandro, però, secondo alcuni fan potrebbe durare almeno fino a lunedì prossimo: il 6 marzo, infatti, sarà registrata una nuova puntata e c'è chi non esclude che i due potrebbero tornare in studio per raccontare eventuali novità che riguardano la loro storia.

L'ultima apparizione di Platano e Vicinanza agli Elios risale a un mese fa circa, quando sono stati messi a confronto con Riccardo e sono volate parole grosse.

In quell'occasione, inoltre, i due cavalieri hanno sfiorato la rissa e son dovuti intervenire in tanti per separarli ed evitare il peggio (la scena non è andata in onda, ovvero è stata cancellata in fase di montaggio).

Tra la parrucchiera e l'imprenditore, comunque, sembrava procedere tutto per il meglio fino a pochi giorni fa: la coppia si è sempre mostrata affiatata e complice su Instagram, con video e foto che raccontavano la loro felice quotidianità.

Da circa una settimana, invece, si sono ridotte al minimo le interazioni pubbliche tra i piccioncini, e questo secondo i fan sarebbe un possibile segnale di crisi o addirittura di addio definitivo.