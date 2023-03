La puntata di U&D che è andata in onda oggi, lunedì 13 marzo, ha aggiornato i telespettatori sulle conoscenze che i veterani del cast stanno facendo nell'ultimo periodo. Riccardo, ad esempio, ha provato a riavvicinarsi a Roberta dopo il "no" di Cristina ad un appuntamento: tanti fan hanno reputato per nulla coerente il comportamento del cavaliere, anche perché starebbe facendo di tutto per attirare l'attenzione pur non avendo corteggiatrici.

Il parere della padrona di casa di U&D

Dopo aver mandato a casa un signore che avrebbe voluto conoscerla, Roberta si è ritrovata di fronte ad una sua vecchia conoscenza.

Nel corso della puntata odierna di U&D, infatti, è stato riaperto il capitolo Di Padua-Guarnieri: è stato il pugliese a cercare un confronto con l'ex dopo la precedente registrazione e il dialogo che i due hanno avuto ha avuto ha portato tanti a pensare che potrebbero tornare insieme.

Per evitare dilungamenti e dubbi, Maria De Filippi ha subito messo alle strette Riccardo chiedendogli che obiettivo aveva quando si è riavvicinato alla dama.

Come al suo solito, però, il cavaliere ha tergiversato e non ha mai consentito che vorrebbe riprovarci: questo atteggiamento ha fatto storcere il naso sia a Tina Cipollari (che ha lasciato lo studio per non sentire sempre gli stessi discorsi) che alla padrona di casa .

Le stoccate della presentatrice di U&D

Nel sentire Riccardo ripetere più volte che si è avvicinato a Roberta perché è la sua ex fidanzata e voleva capire il motivo del suo interessamento al giovane Andrea, Maria ha sbottato: "Questo lo abbiamo capito, ma c'è dell'altro quando vai da lei?".

" Ti interessa oi tuoi sono semplici consigli?", ha proseguito la conduttrice di U&D visibilmente infastidita dall'ennesima situazione poco chiara che il cavaliere le stava proponendo.

Guarnieri non ha risposto in modo deciso, così De Filippi ha chiosato: "Non si passano in rassegna tutti gli ex se si resta da soli. Sto cercando di capire se ti stai dichiarando a lei o no ".

La padrona di casa del dating-show, però, non ha ricevuto informazioni certe dal pugliese; ci ha pensato Di Padua a mettere un punto a tutto precisando che non intende tornare con l'ex.

"Io e te non andiamo d'accordo , lo sai e ti voglio bene", ha concluso la dama prima di tornare al proprio posto nel parterre.

Il futuro incerto di U&D

Non è la prima volta che la conduttrice di U&D replica piccata ai racconti poco chiari dei protagonisti del cast: Riccardo, Armando, Biagio sono solo alcuni dei cavalieri che hanno ricevuto una strigliata dalla padrona di casa nel recente passato.

La sensazione che ha avuto Maria nell'assistere all'ennesimo confronto tra Riccardo e Roberta, è la stessa che molti fan hanno espresso sui social network durante la messa in onda della puntata del 13 marzo. Il blogger Pugnaloni si è fatto portavoce di un malcontento generale sull'atteggiamento di Guarnieri dell'ultimo periodo: da quando Ida ha lasciato lo studio con Alessandro, il pugliese ha cercato di attirare l'attenzione provandoci con dame che l'hanno sempre rifiutato.

Il dating-show di Canale 5, dunque, va verso un cambiamento che potrebbe spiazzare i telespettatori: rumor ancora tutti da confermare sostenere che Maria potrebbe separare i troni Classico e Over a partire da settembre, ovvero quando inizierà la nuova edizione del suo storico format . I veterani del parterre , inoltre, non dovrebbero dormire sonni tranquilli: la redazione starebbe pensando di rinnovare completamente il cast senior scegliendo più 50enni e non riconfermando chi cerca l'amore in tv da tanto tempo senza risultati.