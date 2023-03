Le registrazioni di U&D sono ferme fino a sabato 18 marzo, quindi i fan si stanno concentrando su quello che sta andando in onda su Canale 5 e sulle ultime "mosse" dei personaggi del cast. In questi giorni, per esempio, Corvino è finito al centro dell'attenzione per un avvistamento: il corteggiatore di Lavinia è stato beccato in discoteca nel weekend nonostante il parere negativo della tronista. Questa nuova segnalazione potrebbe aumentare i dubbi della ragazza sulla scelta che sarà chiamata a fare a breve tra i due Alessio che sta conoscendo davanti alle telecamere.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

Sono quasi sei mesi che Lavinia è alla ricerca dell'anima gemella negli studi di U&D: era lo scorso settembre, infatti, quando Maria De Filippi ha presentato al pubblico la studentessa romana che avrebbe animato la prima parte della stagione del Trono Classico.

Il percorso della bella Mauro, però, si è rivelato più lungo e difficile del previsto: anche se ha individuato sin da subito i suoi corteggiatori preferiti, la tronista si è lamentata del loro atteggiamento poco romantico per tanto tempo.

Ad aumentare i dubbi della giovane, sono state anche una serie di segnalazioni che sono arrivate su Alessio Corvino e sulla vita mondana che farebbe lontano dai riflettori e soprattutto contro il parere della donna che sta frequentando da mesi in televisione.

Le novità sui giovani di U&D

Lo scorso Capodanno, ad esempio, Alessio "il biondo" (così viene chiamato in studio per distinguerlo da Campoli, "il moro") è stato pizzicato all'esterno di un locale mentre si intratteneva con una ragazza. In quell'occasione Lavinia ha dubitato fortemente dell'interesse che Corvino dice di provare per lei da sempre, ma uscita dopo uscita la situazione è tornata alla normalità.

In questi giorni, però, sui social network ha preso piede un'altra segnalazione che potrebbe far arrabbiare parecchio la protagonista del Trono Classico di U&D. Come si vede in un video che sta facendo il giro della rete, Corvino ha trascorso il weekend dell'11 e 12 marzo in discoteca.

Nonostante la bella Mauro gli abbia detto più volte che preferirebbe che non andasse a ballare tutti i fine settimana, Alessio continua a farlo e questo è motivo di discussione tra i due.

Quando riprenderanno le registrazioni del dating-show (le prossime due sono fissate per il 18 e il 19 marzo), i fan scopriranno la reazione di Lavinia all'ennesima segnalazione su uno dei suoi spasimanti del cuore.

L'addio di Federico e Carola a U&D

L'indecisione di Lavinia tra Campoli e Corvino, sta un po' spazientendo il pubblico di Canale 5: se Federico ha lasciato U&D con Carola dopo sei mesi di frequentazione, la collega Mauro non ha neppure annunciato quando farà la sua scelta.

La tronista continua a dirsi confusa e non pronta a prendere la decisione finale tra i due corteggiatori con i quali sta uscendo in esterna da tantissimo tempo: gli stessi ragazzi si stanno lamentando dei dubbi che la protagonista del dating-show sostiene di avere dopo quasi mezzo anno di conoscenza e una serie infinita di confronti in studio.

Un parere che stanno sposando molti spettatori del programma, è che la romana potrebbe scegliere a fine stagione: visto che mancano un paio di mesi all'inizio della lunga pausa estiva che il format si concede ogni anno, un'ipotesi tutt'altro che surreale è quella che il percorso di Lavina potrebbe concludersi a maggio prossimo e dopo circa 8 mesi.

La studentessa, dunque, potrebbe lasciare la poltrona rossa nello stesso periodo in cui lo faranno i nuovi arrivati Nicole Santinelli e Luca Daffré.