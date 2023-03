Cosa succederà nel corso della prima puntata di Un passo dal cielo 7? Si avvicina ritorno della serie tv nel prime time della rete ammiraglia Rai: giovedì 30 marzo andrà in onda la prima puntata di questa nuova stagione che si preannuncia densa di sorprese e colpi di scena.

Al centro dell'attenzione ci saranno le vicende di Manuela, interpretata dall'attrice Giusy Buscemi che da quest'anno diventerà la nuova protagonista assoluta della fiction di Rai 1.

Prima puntata Un passo dal cielo 7: dal 30 marzo nel prime time di Rai 1

Nel dettaglio, l'appuntamento con la prima puntata di Un passo dal cielo 7 è confermato per giovedì 30 marzo in prime time: la fiction erediterà la serata lasciata libera da Che Dio ci aiuti 7, di cui è stato realizzato anche un crossover tra le due serie televisive.

Le sorprese quest'anno non mancheranno: la settima stagione della fiction sarà caratterizzata dall'uscita di scena di Daniele Liotti, alias Francesco Neri, che quest'anno non sarà il protagonista, come era invece accaduto nel corso delle passate stagioni.

Il testimone verrà lasciato nelle mani di Manuela, la quale tornerà a San Vito dopo un periodo di assenza e sarà pronta ad affrontare le nuove indagini assieme al fratello.

Manuela ritorna ma nasconde un segreto: anticipazioni Un passo da cielo 7 prima puntata

Le anticipazioni sulla prima puntata di Un passo dal cielo 7 rivelano che il pubblico si ritroverà ad assistere al ritorno di Manuela: la donna, dopo un periodo trascorso a Belluno, dove ha avuto modo di fare dei corsi di aggiornamento, è salita di grado.

"Ma le succederà un fatto importante che le cambia profondamente la vita, un segreto che la riporterà a San Vito di Cadore", ha dichiarato Giusy Buscemi in una nuova intervista in vista di questa settima stagione.

Questo segreto di Manuela sarà legato a una delle new entry di questa settima stagione della fiction in onda su Rai 1 dal 30 marzo in poi.

Manuela indaga col fratello: anticipazioni Un passo dal cielo 7 prima puntata

Trattasi dell'attore Leonardo Pazzagli, il quale vestirà i panni di Gregorio: col passare delle settimane si scoprirà la verità su tale segreto che al momento custodisce Manuela.

Inoltre, nel corso della prima puntata di giovedì 30 marzo, la donna si ritroverà a dover far chiarezza anche sulle indagini di un caso che le sta particolarmente a cuore.

La donna, infatti, scoprirà che una sua amica è venuta a mancare in circostanze misteriose: immediata la reazione di Manuela, la quale si metterà subito a lavoro con suo fratello per far chiarezza su cosa sia successo.